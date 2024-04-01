FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan seçim sonrası enflasyon mesajı: Ücret artışlarının zamanla erimesini önleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan seçim sonrası enflasyon mesajı: Ücret artışlarının zamanla erimesini önleyeceğiz

01.04.2024 14:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı geldi. Yılmaz yılın ikinci yarısını işaret ederek "Ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan seçim sonrası enflasyon mesajı: Ücret artışlarının zamanla erimesini önleyeceğiz

Yerel seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler yeniden ekonomideki gelişmelere çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önümüzdeki dönemin ekonomideki yol haritasına dair açıklama yaptı.

"DÖRT YILI AŞAN SEÇİMSİZ BİR DÖNEME GİRDİK"

Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye, Mahalli İdareler Seçimlerini demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirmiştir. Vatandaşımızın iradesi ile oluşan sonuçların ülkemize, milletimize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi ve kalkınmada daha yüksek hedeflere ulaşma yolunda, hayati derecede öneme sahip dört yılı aşan seçimsiz bir döneme girmiş bulunuyoruz.

DEPREM VURGUSU

Pandemi sonrası dünyadaki ekonomik daralmaya, bölgemizdeki savaşlara, tarihimizin en büyük afetinin getirdiği ilave yüklere rağmen, ülkemiz güçlü yapısını korumaktadır. Bu dönemde, depremin yaralarını saracak ve şehirlerimizi geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacağız. Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz.

ENFLASYON MESAJI

Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız. Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız.

Ekonomide yapısal reformlar yaparken, kamu yönetiminin verimliliğini geliştirmeye, demokratik standartlarımızı yükseltmeye, daha etkin işleyen bir adalet sistemi tesis etmeye odaklanacağız. Amacımız demokratik istikrar içinde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm kesimlere adaletli bir şekilde yansıtmaktır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ödemeler yarın başlıyor! Ödemeler yarın başlıyor!
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi
Bakan Kacır'dan seçim sonrası ilk açıklamaBakan Kacır'dan seçim sonrası ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! 'Erken seçim...'

Bahçeli'den seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! 'Erken seçim...'

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

Temmuz hesapları başladı, memur ve emeklinin zam için 3 Nisan'ı bekliyor!

Temmuz hesapları başladı, memur ve emeklinin zam için 3 Nisan'ı bekliyor!

Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.