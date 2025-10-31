FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'esas meseleyi' açıkladı 'Gelir beklenenin altında' Meclis'te konuştu 'Öngöremediğimiz...'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Geçen hafta sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu kez milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yılmaz, esas sorunun gelirlerin beklentinin altında kalmasından kaynaklandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'esas meseleyi' açıkladı 'Gelir beklenenin altında' Meclis'te konuştu 'Öngöremediğimiz...'
Ezgi Sivritepe

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin geneli ele alındı. Geçen hafta sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu kez milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz esas meseleyi açıkladı Gelir beklenenin altında Meclis te konuştu Öngöremediğimiz... 1

"BÜTÇE VESİLESİYLE ASLINDA ÜLKEYİ TARTIŞIYORUZ"

Muhalefet milletvekillerinin “Biz konuşuyoruz ama hiçbir şey değişmiyor” eleştirilerine yanıt veren Yılmaz, tartışmaların demokratik sürecin bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz esas meseleyi açıkladı Gelir beklenenin altında Meclis te konuştu Öngöremediğimiz... 2

"Tartışmalara böyle bakmak doğru değil. Nitelikli bir fikir, er ya da geç etkisini gösterir. Yeter ki gerçekçi ve doğru bir fikir olsun. Hükümetler bütçelerini belirli dengeler içinde hazırlar, bu nedenle büyük değişiklikler olağan değildir. Bütçe görüşmeleri aslında ülkenin genel gidişatını tartıştığımız bir zemindir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz esas meseleyi açıkladı Gelir beklenenin altında Meclis te konuştu Öngöremediğimiz... 3

"GELİR BEKLENENİN ALTINDA"

Bütçedeki sapmaya ilişkin eleştirileri yanıtlayan Yılmaz, harcama kalemlerinde aşım olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Burası bir hesap verme yeridir. Bütçemizdeki sapma, giderlerden değil, gelirlerin beklenenin altında kalmasından kaynaklanıyor. Faizlerdeki artışa rağmen gider bütçemiz öngörülen sınırlar içinde kaldı, hatta bir miktar altında gerçekleşti."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz esas meseleyi açıkladı Gelir beklenenin altında Meclis te konuştu Öngöremediğimiz... 4

Yılmaz, sapmanın nedenine ilişkin iki temel analiz paylaştı:

"Enflasyon yükseldiğinde bütçeler geçici olarak olumlu etkilenir; çünkü tüketim ve ithalattan alınan vergiler artar. Enflasyon düşerken ise bunun tersi olur. Bu yıl da bu geçici etkiyi yaşıyoruz. Ayrıca kurumlar vergisinde yaşanan düşüş, büyük ölçüde enflasyon muhasebesi uygulamasından kaynaklandı."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz esas meseleyi açıkladı Gelir beklenenin altında Meclis te konuştu Öngöremediğimiz... 5

"KAMU GELİRİNDE AZALMA OLDU"

Enflasyon muhasebesiyle şirketlerin bilançolarında öz sermayelerini artırdığını belirten Yılmaz, bunun uzun vadede olumlu olduğunu ancak kamu gelirlerinde kısa vadeli kayba yol açtığını söyledi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz esas meseleyi açıkladı Gelir beklenenin altında Meclis te konuştu Öngöremediğimiz... 2

"Şirketler öz sermayelerini güçlendirdi, bu ülke ekonomisi için sağlıklı bir gelişme. Ancak kamu gelirlerinde öngöremediğimiz bir azalma oldu. Bürokrat arkadaşlarımız bu etkiyi keşke daha iyi öngörebilseydi. Etki değerlendirmesini istedik ama sonuçlar beklentimiz ile örtüşmedi."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz esas meseleyi açıkladı Gelir beklenenin altında Meclis te konuştu Öngöremediğimiz... 7

"CARİ AÇIK ÖNGÖRÜLENDEN DAHA DÜŞÜK GERÇEKLEŞTİ"

Bütçedeki sapmanın gider değil, gelir kaynaklı olduğunu yineleyen Yılmaz, buna karşın cari açığın öngörülenden daha düşük gerçekleştiğini vurguladı ve, “Bütçedeki ana sapma gelir tarafında. Ancak cari açık beklentimizin altında gerçekleşti. Bu da dengeleri bir ölçüde olumlu yönde etkiledi" deyip sözlerini noktaladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK: Turizm geliri 3'üncü çeyrekte yüzde 3,9 arttıTÜİK: Turizm geliri 3'üncü çeyrekte yüzde 3,9 arttı
Benzin türlerine etanol harmanlanması hakkında tebliğde değişiklik yapıldıBenzin türlerine etanol harmanlanması hakkında tebliğde değişiklik yapıldı

Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz bütçe gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.