Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'esas meseleyi' açıkladı 'Gelir beklenenin altında' Meclis'te konuştu 'Öngöremediğimiz...'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin geneli ele alındı. Geçen hafta sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu kez milletvekillerinin sorularını cevapladı.

"BÜTÇE VESİLESİYLE ASLINDA ÜLKEYİ TARTIŞIYORUZ"

Muhalefet milletvekillerinin “Biz konuşuyoruz ama hiçbir şey değişmiyor” eleştirilerine yanıt veren Yılmaz, tartışmaların demokratik sürecin bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tartışmalara böyle bakmak doğru değil. Nitelikli bir fikir, er ya da geç etkisini gösterir. Yeter ki gerçekçi ve doğru bir fikir olsun. Hükümetler bütçelerini belirli dengeler içinde hazırlar, bu nedenle büyük değişiklikler olağan değildir. Bütçe görüşmeleri aslında ülkenin genel gidişatını tartıştığımız bir zemindir."

"GELİR BEKLENENİN ALTINDA"

Bütçedeki sapmaya ilişkin eleştirileri yanıtlayan Yılmaz, harcama kalemlerinde aşım olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:



"Burası bir hesap verme yeridir. Bütçemizdeki sapma, giderlerden değil, gelirlerin beklenenin altında kalmasından kaynaklanıyor. Faizlerdeki artışa rağmen gider bütçemiz öngörülen sınırlar içinde kaldı, hatta bir miktar altında gerçekleşti."

Yılmaz, sapmanın nedenine ilişkin iki temel analiz paylaştı:



"Enflasyon yükseldiğinde bütçeler geçici olarak olumlu etkilenir; çünkü tüketim ve ithalattan alınan vergiler artar. Enflasyon düşerken ise bunun tersi olur. Bu yıl da bu geçici etkiyi yaşıyoruz. Ayrıca kurumlar vergisinde yaşanan düşüş, büyük ölçüde enflasyon muhasebesi uygulamasından kaynaklandı."

"KAMU GELİRİNDE AZALMA OLDU"

Enflasyon muhasebesiyle şirketlerin bilançolarında öz sermayelerini artırdığını belirten Yılmaz, bunun uzun vadede olumlu olduğunu ancak kamu gelirlerinde kısa vadeli kayba yol açtığını söyledi:





"Şirketler öz sermayelerini güçlendirdi, bu ülke ekonomisi için sağlıklı bir gelişme. Ancak kamu gelirlerinde öngöremediğimiz bir azalma oldu. Bürokrat arkadaşlarımız bu etkiyi keşke daha iyi öngörebilseydi. Etki değerlendirmesini istedik ama sonuçlar beklentimiz ile örtüşmedi."



"CARİ AÇIK ÖNGÖRÜLENDEN DAHA DÜŞÜK GERÇEKLEŞTİ"

Bütçedeki sapmanın gider değil, gelir kaynaklı olduğunu yineleyen Yılmaz, buna karşın cari açığın öngörülenden daha düşük gerçekleştiğini vurguladı ve, “Bütçedeki ana sapma gelir tarafında. Ancak cari açık beklentimizin altında gerçekleşti. Bu da dengeleri bir ölçüde olumlu yönde etkiledi" deyip sözlerini noktaladı.