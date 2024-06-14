FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Maliye politikası ve yapısal reformlar ile sonuç alacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Maliye politikası ve yapısal reformlar ile sonuç alacağız

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.06.2024 13:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon beklentisinin bu ay da düşmesini değerlendirdi. Yılmaz, "Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız" düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Maliye politikası ve yapısal reformlar ile sonuç alacağız

Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren haziran ayı anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 37,75 TL oldu. Enflasyon beklentisi ise yüzde 43,52 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Merkez anketinde enflasyon beklentileri düşmeye ve hedeflerimize yaklaşmaya devam ediyor. Siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Programımızı uygulamayı sürdüreceğiz. 2025 yılında yüzde 20’nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız. 2024 yılının ikinci yarısında başlayacak olan dezenflasyon dönemi istikrar içinde büyüme ve sosyal refahı kalıcı olarak artırma amacımıza da hizmet edecek.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Euro Bölgesi nisanda 15 milyar Euro ticaret fazlası verdiEuro Bölgesi nisanda 15 milyar Euro ticaret fazlası verdi
Asgari ücrete ara zamda enflasyon farkı formülü! SGK Uzmanı, "Güncelleme olabilir" diyerek yeni maaşı duyurdu! Asgari ücrete ara zamda enflasyon farkı formülü! SGK Uzmanı, "Güncelleme olabilir" diyerek yeni maaşı duyurdu!
Dolar/TL kuru için Morgan Stanley'den tahminDolar/TL kuru için Morgan Stanley'den tahmin
Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Merkez Bankası cumhurbaşkanı yardımcısı enflasyon beklentisi
En Çok Okunan Haberler
'Erdoğan sonrasına' hazırlık! Telefon açıp yüzüne söylemiş

'Erdoğan sonrasına' hazırlık! Telefon açıp yüzüne söylemiş

Tuvalet kriziyle kamuoyunu meşgul etmişti! O isim artık başsavcı değil: İşte yeni görev yeri

Tuvalet kriziyle kamuoyunu meşgul etmişti! O isim artık başsavcı değil: İşte yeni görev yeri

Adnan Oktar'ın Pensilvanya'sı Dragos'ta neler oldu? Senelerce süren istismar ve şiddetler, çaresiz genç kızlar! Operasyon neden herkesten gizlendi?

Adnan Oktar'ın Pensilvanya'sı Dragos'ta neler oldu? Senelerce süren istismar ve şiddetler, çaresiz genç kızlar! Operasyon neden herkesten gizlendi?

Asgari ücrete ara zamda enflasyon farkı formülü! SGK Uzmanı, "Güncelleme olabilir" diyerek yeni maaşı duyurdu!

Asgari ücrete ara zamda enflasyon farkı formülü! SGK Uzmanı, "Güncelleme olabilir" diyerek yeni maaşı duyurdu!

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Ek vergiye karşı ilk hamle geldi!

Ek vergiye karşı ilk hamle geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.