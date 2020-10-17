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Cumhurbaşkanı yeni doğalgaz rezervini açıklayacak! Fatih sondaj gemisi keşfetti

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.10.2020 09:26 | Son Güncelleme

Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda çalışmasını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni rezerv keşfetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi bugün Fatih gemisinde açıklayacak. Daha önce 320 milyar metreküp olarak açıklanan rezerv miktarının 400 milyar metreküpe yükselmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı yeni doğalgaz rezervini açıklayacak! Fatih sondaj gemisi keşfetti

Türkiye’nin merakla beklediği enerji müjdesini ağustos ayında açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni bir müjde daha verecek.

Karadeniz’de Tuna-1 lokasyonundaki çalışmalarını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni doğalgaz rezervi keşfederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün helikopterle gemiye çıkarak müjdeyi buradan bizzat kamuoyuna duyuracak.

Dün cuma namazının ardından yakın ekibi ile birlikte İstanbul’a geçen Erdoğan'ı Fatih gemisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşılayacak.

Dönmez, Fatih gemisinde incelemelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem Karadeniz hem de Doğu Akdeniz’de süren çalışmalara ilişkin brifing verecek.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarına ilişkin, "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez'in, "Müjdeler olsun" etiketi ile paylaştığı görüntüde ise Fatih sondaj gemisinin söküm işlemleri ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz’e uğurlanması yer aldı.

Videoda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günkü grup toplantısında, "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerine görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklaması da yer aldı.

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