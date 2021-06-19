Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kripto para' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, kripto varlık alım satım platformlarının sayısı ve kullanıcısının gün geçtikçe arttığı hatırlatıldı. Bu noktada bilinçli kullanımın çok önemli olduğu belirtilerek, doğru platformu tercih etmek ve güvenli işlem yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerin yer aldığı video paylaşıldı.

Ofisin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kripto varlıklara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Kripto varlıklar fiziksel olmadıkları için sadece elektronik ortamlarda saklanabilmekte, soğuk ve sıcak cüzdan olmak üzere iki farklı ortam kullanılabilmektedir. İnternete bağlı olan ve saklanmaları için kullanıcının herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadığı cüzdanlara sıcak cüzdan denilmektedir. Kripto varlıklar, sıcak cüzdan kullanarak saklanıyorsa; kripto varlıkların güvenliği, sıcak cüzdan hizmeti sunanlara emanet edilmektedir. Soğuk cüzdan sadece kripto varlık alışverişi esnasında internete bağlı olan cüzdanlardır. Bilgisayardan bağımsız bir donanımda saklanmakta, alışveriş dışında internet bağlantısı bulunmamaktadır. Kripto varlıkların güvenliği üçüncü taraflara emanet edilmek istenmiyorsa, soğuk cüzdanlar kullanılmalıdır."