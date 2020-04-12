FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF ile anlaşma iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF ile anlaşma iddialarına yanıt

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2020 10:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Kalın, IMF ile ilgili iddialarla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF ile anlaşma iddialarına yanıt

İbrahim Kalın’ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor.

Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davranıyor.

SALGIN NE ZAMAN BİTER?

Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak "bu tarihte biter" diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor.

Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü.

Bu süreç sona erdiğinde ekonomik olarak bu noktadan çok hızlı çıkacağımızı düşünüyorum.

Yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Aksi halde bir sonraki afet karşısında vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı olabilir. Türkiye sağlam bir alt yapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti.

3 alan çok önemli hale geldi. Birincisi biyo-güvenlik. İkincisi siber-güvenlik. Üçüncü nokta da gıda güvenliği...

IMF İLE ANLAŞMA İDDİALARI

Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!
İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartlarıİşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IMF,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Yasak sonrası hizmeti durdurdular

Yasak sonrası hizmeti durdurdular

'Türkiye, IMF'den kredi alacak' iddialarına yanıt

'Türkiye, IMF'den kredi alacak' iddialarına yanıt

Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!

Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli duyurdu! Haziran ayında başlıyor

Bakan Pakdemirli duyurdu! Haziran ayında başlıyor

Getir ve Banabi sokağa çıkma yasağı sonrası faaliyetlerini durdurdu

Yasak sonrası hizmeti durdurdular

Evlenenler bu devlet desteğinden faydalansın! Toplamda 9000 TL'ye kadar...

Evlenenler bu devlet desteğinden faydalansın! Toplamda 9000 TL'ye kadar...

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Gelir kapısı arayanlara müjde! İnternetten bu yöntemlerle para kazanabilirsiniz!

Gelir kapısı arayanlara müjde! İnternetten bu yöntemlerle para kazanabilirsiniz!

Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!

Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.