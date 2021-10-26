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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Katar'da şube açtı

26.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Katar'ın başkenti Doha'da şube açtı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Katar'da şube açtı

Katar Finans Merkezi'ndeki ortak ofiste yer alan şubelerin açılış törenine, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Finans Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf el-Ciyda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve davetliler katıldı.

KATAR'DA YENİ ŞUBE

Büyükelçi Göksu, törende yaptığı konuşmada, ofisin açılışının, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözetiminde 2019'da iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın taçlandırılması olduğunu kaydetti.

Ofisin hedefinin, Doha'daki Türk ekonomi ekibini bir araya getirmek olduğunu ifade eden Göksu, Katarlı iş adamlarının, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarına tek bir yerden ulaşabileceklerini söyledi.

Göksu, yeni ofiste, Türkiye piyasasını araştırmak isteyen Katarlı iş adamlarına projelerine başlamadan önce tüm bilgilerin sunulacağını vurguladı.

Törende konuşan el-Ciyda, açılan ortak ofisin iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı hatırlatan el-Ciyda, açılan ofislerin Türkiye'nin Doha'daki yatırımlarının artması için önemli rol üstleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Katar
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