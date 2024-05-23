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Cumhurbaşkanlığında da görev yapan var! Maaşları dudak uçuklattı: 30 bin dolardan aşağı almaz

23.05.2024 11:11
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Zor mesleklerden olan ve stresli çalışma ortamlarıyla bilinen aşçıların maaşları gündem oldu. Dünyanın birçok yerine aşçı yetiştiren Bolu'nun Mengen ilçesinde yer alan meslek yüksek okulu birçok öğrenci yetiştiriyor. Doç. Dr. Osman Çavuş ise kendilerinin yetiştirdiği aşçılarının çoğunun yurt dışında çalıştığını ve iyi bir aşçının 30 bin dolardan aşağı kazanmadığını belirtti. Mengen'de yetişen aşçılardan Cumhurbaşkanlığında görev yapanların da olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığında da görev yapan var! Maaşları dudak uçuklattı: 30 bin dolardan aşağı almaz

Osmanlı Saray mutfağına ve dünyanın birçok ülkesine aşçı yetiştiren Bolu’nun Mengen ilçesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu’nun Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, “Bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı para almaz” dedi.

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CUMHURBAŞKANLIĞINDA DA GÖREV YAPAN VAR

Bolu’nun Mengen ilçesi Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar Cumhurbaşkanlığı, büyük elçilikler, saraylar ve lüks otellere yüzlerce aşçı yetiştirdi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu’nda yetişen aşçı ve şefler Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Katar’dan Suudi Arabistan’a kadar en iyi otellerde görev yapıyor.

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"30 BİN DOLARDAN AŞAĞI MAAŞ ALMAZ"

Yurt dışında görev yapan ve Mengen’den yetişmiş olan bir aşçının 30 bin dolardan aşağı maaş almayacağını belirten Doç. Dr. Çavuş maaşlarla ilgili, “Onu tahmin etmek zor ama yüksek. Yani bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı maaş almaz” ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aşçı Bolu Mengen maaş
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