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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023: SSK, Bağ-Kur 5000 TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

26.10.2023 07:59 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri emekli sandığı, SSK ve Bağ-kur'lun vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyordu. TBMM Genel Kurul'unda çalışmayan emekliye 5000 TL ikramiyesi de görüşüldü. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak verilecek olan ikramiyeden emekli olup çalışanlar faydalanamayacak. 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri internette araştırılıyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023: SSK, Bağ-Kur 5000 TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Her sene Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere 2 kere ödenen emekli ikramiyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 1 kereye mahsus olmak üzere bu yıl ödenecek. İşte, 5000 TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi ile ilgili ayrıntılar...

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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."

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Ödemelerin Kasım ayının ilk yarısında yapılması bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna net tarihlerin duyurulması bekleniyor. Konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

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EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR FAYDALANAMAYACAK!

Cumhuriyet Bayram ikramiyesi milyonlarca emekliye ödenecek. Ancak fiilen çalışan emeklilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek.

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