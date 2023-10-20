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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur...

20.10.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle bir defaya mahsus olmak üzere Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'luların hesaplarına aktarılacak ikramiyelere ilişkin arama motorlarında yapılan araştırmalar devam ediyor. Peki, 4A, 4B, 4C Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur...

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5.000 TL ödeme yapmayı kararlaştırdık." ifadelerini kullanmıştı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar internertte araştırma yapıyor. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

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EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak. Emekli ikramiyesi ödemeleri Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

5 bin TL emekli bayram ikramiyesi Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lulara ödenecek.

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DUL VE YETİM VATANDAŞLARI DA İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

CUMHURİYET BAYHRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN KİMLER MUAF OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 4

ÇALIŞAN EMEKLİLER, İKRAMİYE ALMAYACAK

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

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