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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Seyyanen artış bekleniyordu! Emekliye zam yerine 3. ikramiye: Uzlaşı sağlandı, 5 bin lira...

02.09.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milyonlar emekliye ek zam bekliyordu. Bu kapsamda emekli maaşı zammı için formüller üzerinde tahminler yürütülürken yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'emekliye müjde' olarak duyurması beklenen 5 bin liralık ikramiyenin Ekim'de Meclis gündemine geleceği öğrenildi.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Seyyanen artış bekleniyordu! Emekliye zam yerine 3. ikramiye: Uzlaşı sağlandı, 5 bin lira...

Son dakika: Milyonlarca emekli için bir ara zam konuşulurken şimdi ek olarak bir ikramiye ödenmesi de gündeme geldi. Yaklaşık 17 milyon emekli her Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi de gündeme gelmiş oldu. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı öğrenildi.

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ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken yapılacak ara zam konusunun Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.

Üçüncü ikramiye ise bu çalışmadan ayrı olarak düşünülüyor. Edinilen bilgilere güre tüm emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi düşünülüyor. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı da öğrenildi. Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı.

Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

TÜRK LİRASI (321)

EMEKLİYE EK ZAMDA SEYYANEN ARTIŞ

Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller var. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak. Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.

Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir.

Memurlara geçtiğimiz ay 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı. Ancak seyyanen artış kararı alınırsa ne kadar olacağı ve ne zaman hangi maaşlara yansıtılacağı çalışma sonunda belli olacak.

TÜRK LİRASI (380)

İKİNCİ FORMÜL ENFLASYON ÜZERİ ZAM

Seyyanen artış dışında gündeme gelecek bir başka formül ise refah payı verilmesi. Yani enflasyonun üzerinde bir oransal artış yapılması. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor. Oransal artış konusunda karar verilmesi halinde, Ocak ayının beklenmesi de şart olmayacak. Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilecek. Bir başka formül ise taban maaşın yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaş yükseltilebilir.

Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olur. Emeklilere ilişkin iyileştirme yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Meclis de Ekim ayında açılıyor. Bu nedenle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak.

Bu arada Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması sonrasında tüm kamu çalışanlarına 8 bin lira seyyanen artış yapılmıştı. Memur emeklileri ise yüzde 25 zam almışlardı. Toplu sözleşme görüşmelerinde memur emeklilerine de bu seyyanen artışın yapılması talepler arasında yer almıştı.


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emekli zammı

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