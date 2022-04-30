'Cumhuriyet tarihinde ilk' diyerek duyuruldu: İhracatta sadece 1 günde...

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre ihracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat yüzde 30,7 artışla 30 milyar 878 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan 8 milyar 169 milyon dolara çıktı.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat rakamlarına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat" bilgisini paylaştı. Bakan Muş, Türkiye'nin ihracatta artık farklı bir kulvarda olduğunu belirtti.

