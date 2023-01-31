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'Cumhuriyet tarihinin rekorları' diyerek açıkladı... Turizm gelirinde yüzde 53,4'lük artış! Bakan Ersoy duyurdu: 2023'te 56 milyar dolarlık gelir hedefi

31.01.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, 2022 yılında 87,5 dolar kişi başı gecelik geliri elde edildiğini açıklayarak "Toplam ve kişi başı gecelik gelirlerde Cumhuriyet tarihi rekorları kırıldı" dedi. Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin turizm geliri, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara yükseldi.

'Cumhuriyet tarihinin rekorları' diyerek açıkladı... Turizm gelirinde yüzde 53,4'lük artış! Bakan Ersoy duyurdu: 2023'te 56 milyar dolarlık gelir hedefi

Son dakika haberi: Bakan Ersoy, Turizmde 2022 Yılı Değerlendirmesi ve 2028 Yılı Hedefleri programında açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını açıklayan Bakan Ersoy ayrıca 2023'ün turizm hedeflerini de ortaya koydu.

2023'TE 60 MİLYON TURİST HEDEFİ

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Toplam ve kişi başı gecelik gelirlerde Cumhuriyet tarihi rekorları kırıldı. 2022 yılında 87,5 dolar kişi başı gecelik geliri elde edildi. Bu rakamı 2023 yılında 95 dolara, 2028 yılında 118 dolara çekeceğiz."

  • 2023 yılında turizmde 56 milyar dolar, 2028 yılında 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz.

  • 2023 yılında hedefimiz 60 milyon turist, 2028 yılında 90 milyon turist.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının 4. çeyreğine ve yılın geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre; TÜİK tarafından açıklanan verilere göre turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara çıktı. Geçen yılki gelirin 34 milyar 477 milyon 12 bin dolarını kişisel harcamalar, 11 milyar 807 milyon 895 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 51 milyon 369 bin 26 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 13,7'sini 7 milyon 27 bin 504 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 89 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar oldu.

Geçen yıl paket tur harcamaları (ülkeye kalan pay) yüzde 125,2, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 90,5 ve uluslararası ulaştırma yüzde 68,9 arttı.

Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67,1 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 64,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 130,9 ARTTI

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 130,9 artarak 4 milyar 276 milyon 533 bin dolara çıktı. Bunun 3 milyar 753 milyon 403 bin dolarını kişisel, 523 milyon 130 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 165,4 artarak 7 milyon 266 bin 773 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 589 dolar olarak gerçekleşti.

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Mehmet Nuri Ersoy

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