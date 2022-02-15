Cumurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'li yatırımcılarla kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erodoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Birleşik Arap Emirlikleri 13 anlaşmayı dün imzaladık. BAE, Türkiye’nin Körfez bölgesindeki başlıca ekonomik ortağıdır. Şimdiki ortak hedefimizi ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha yukarı bir seviyeye yükseltmektir.

Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa süreden önemli yol alacağımıza inanıyorum. Yatırımların arttırılması için güçlü müşterek iradeye sahibiz.

