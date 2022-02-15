FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'li yatırımcılarla kritik toplantı

Cumurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'li yatırımcılarla kritik toplantı

15.02.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Cumurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'li yatırımcılarla kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erodoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Birleşik Arap Emirlikleri 13 anlaşmayı dün imzaladık. BAE, Türkiye’nin Körfez bölgesindeki başlıca ekonomik ortağıdır. Şimdiki ortak hedefimizi ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha yukarı bir seviyeye yükseltmektir.
Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa süreden önemli yol alacağımıza inanıyorum. Yatırımların arttırılması için güçlü müşterek iradeye sahibiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarımda enflasyon rekor tazelediTarımda enflasyon rekor tazeledi
Para transferinde FAST limiti yükseltildi Para transferinde FAST limiti yükseltildi
Son dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklamasıSon dakika: Benzin ve motorine yine zam gelecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken akaryakıt açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

KDV indirimi genişliyor! Sırada eğitim, sağlık ve konut var…

KDV indirimi genişliyor! Sırada eğitim, sağlık ve konut var…

Son dakika: Altın fiyatları için ‘savaş’ alarmı! Ons ve gram altın yeniden zirveye oynuyor: 9 ayın en yüksek seviyesi...

Son dakika: Altın fiyatları için ‘savaş’ alarmı! Ons ve gram altın yeniden zirveye oynuyor: 9 ayın en yüksek seviyesi...

Elektrik faturası için yeni formül masada

Elektrik faturası için yeni formül masada

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Anadolu’nun şifası! Her sabah 1 kaşık yerseniz...

Anadolu’nun şifası! Her sabah 1 kaşık yerseniz...

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

İsyan etti! "Kalleş çıktılar! Borcu olanlar..."

İsyan etti! "Kalleş çıktılar! Borcu olanlar..."

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.