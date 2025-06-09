CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu! 5 milyon liralık karşılığı var, 15 günlük süre verildi...

Ünlü komedyen ve oyuncu Şafak Sezer, restoran zinciri sahibi ve sosyal medya fenomeni CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir’e karşı hukuki süreci başlattı. Davanın nedeni olarak ise Sezer’in yer aldığı bir reklam içeriğinin Özdemir’in sosyal medya hesaplarında izinsiz bir şekilde yayımlaması gerekçe gösteriliyor. Sezer’in tarafı, bu paylaşımın hem mali hem de manevi hak ihlali olduğunu aktarıyor.

5 MİLYON TL'LİK DAVA!

İddialara göre, Sezer'in yer aldığı reklamların Özdemir'in hesabında paylaşılmasına dair ne yazılı bir sözleşme ne de herhangi bir ödeme bulunuyor. Sezer, reklam filminin izinsiz bir şekilde yayılmasını hak ihlali olarak değerlendiriyor. Sezer'in avukatı, Burak Özdemir'e gönderilen ihtarnamede, bu paylaşımın hukuki karşılığı 5 milyon TL olarak belirlendi.

"İCRACI SANATÇI" SIFATI

İhtarnamede, Şafak Sezer’in kamuoyunda tanınan bir isim olduğu ve reklam içeriğinde icracı sanatçı sıfatıyla yer aldığı vurgulandı. Taraflar arasında herhangi bir mali hak devrinin yapılmadığı belirtilirken, içeriklerin Özdemir’in sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla hem Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na (FSEK) hem de kişilik haklarına aykırı hareket edildiği kaydedildi.

CZN BURAK’A 15 GÜN SÜRE

Ünlü oyuncu Şafak Sezer’in avukatları tarafından Burak Özdemir’e (CZN Burak) gönderilen ihtarnamede, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 68, 71 ve 80. maddeleri açıkça hatırlatıldı. Sezer’in icracı sanatçı olarak yer aldığı görsel-işitsel içeriklerin, yazılı izni ve mali hak devri olmadan sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmasının açık bir hak ihlali olduğu belirtildi. Özdemir’in milyonlarca kişiye ulaşan hesaplarında bu içeriklerin ticari amaçla kullanılması, hem kişilik haklarının hem de mali-manevi hakların çiğnendiği şeklinde değerlendirildi.