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Dağın 100 metre altında zenginler için sığınak ortaya çıktı

Jeopolitik gerilimler, riskler ve felaket senaryolarının etkisiyle ultra zenginler için yerin metrelerce altında sığınaklar yapıldığı ortaya çıktı. İsviçreli güvenlik firması Brünig Mega Safe'in İsviçre dağlarının 100 metreden fazla altında ultra yüksek güvenlikli kasalar inşa ettiği öğrenildi. Bu yapıların bir felaket durumunda insanlar için bir yaşam alanı olarak da kullanılabileceği konuşuluyor.

Dağın 100 metre altında zenginler için sığınak ortaya çıktı
Hande Dağ

İsviçre'de varlıklı müşterilere yönelik yüksek güvenlikli yer altı sığınakları inşa edildiği ortaya çıktı. Brünig Dağları'nın yaklaşık 100 metre altında oluşturulacak özel sığınakların sanat eserleri, otomobiller ve diğer değerli varlıkların korunmasının yanı sıra olası savaş ve afet durumlarında geçici yaşam alanı olarak kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

Dağın 100 metre altında zenginler için sığınak ortaya çıktı 1

İsviçre merkezli güvenlik şirketi Brünig Mega Safe’in, Brünig masifini oluşturan kireçtaşının içinde 25'e kadar yer altı odası oluşturmak için çalışma yürüttüğü aktarıldı.

FİYATI YARIM MİLYON STERLİN

CNBC-e'nin Daily Mail’in haberinden aktardığına göre, şirketin, söz konusu alanları yaklaşık 500 bin sterline, yani yaklaşık 600 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) seviyesinde bir bedelle müşterilere sunduğu belirtildi.

Sığınakların gelecek yıldan itibaren kullanıma açılması ve müşterilere 99 yıllık kiralama seçenekleri sağlanmasının planlandığı aktarıldı.

Brünig Mega Safe Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Gasser'in, tesise ulaşmak isteyen müşterilerin önce özel bir kontrol noktasından geçeceğini ve araçlarından indikten sonra kamuoyuyla paylaşılmayacak çeşitli güvenlik kontrollerinden geçirileceğini söylediği belirtildi.

Dağın 100 metre altında zenginler için sığınak ortaya çıktı 2

24 SAAT ERİŞİME SAHİP OLACAKLAR

Müşterilerin, kamyonların sığabileceği büyüklükte bir tünel aracılığıyla 24 saat erişime sahip olacakları öğrenildi. Aynı zamanda 24 saat güvenlik görevlilerinin görev yapacağı da kaydedildi.

Yer altında 100 metreden fazla derinlikte bulunacak odaların doğal sıcaklığının yaklaşık 13 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklığın özellikle şarap ve sanat eserlerinin saklanması için uygun olduğu ifade ediliyor.

HEM KASA HEM SIĞINAK

Sığınakların değerli sanat eserleri, arabalar, şaraplar, kasalar ve diğer değerli varlıkların saklanması için tasarlandığı belirtildi. Ancak şirket, odalara farklı amaçlarla kullanılabilecek ek modüllerin yerleştirilebileceğini, böylece geçici kişisel yaşam alanları, gizli toplantı odaları ya da dinlenme salonları olarak kullanılabileceğini aktardı.

Gasser, ultra güvenli depolama pazarının her geçen yıl büyüdüğünü belirtip "İnsanlar servetlerinin bir kısmını güvence altına almak istiyor" dedi.

Fakat artan jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği gibi riskler sebebiyle bu alanların bir felaket durumunda insanların sığınabileceği bir yer olarak da değerlendirildiği belirtildi.

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sığınak kasa zengin
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