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Daha Az Harcayıp Daha İyi Yaşatan Para Alışkanlıkları

Daha az para harcayarak daha rahat yaşamak mı? Var bir hayalimiz... Peki bu tam olarak nasıl mümkün? Gelin bu sefer anlatıyoruz!

Daha Az Harcayıp Daha İyi Yaşatan Para Alışkanlıkları

Daha az para harcayarak çok daha iyi yaşamak için sahip olmanız gereken para alışkanlıklarını keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Gizli indirim kodlarını ve cashback sistemini aktifleştirmek

Daha Az Harcayıp Daha İyi Yaşatan Para Alışkanlıkları 1

Bu alışkanlığa sahip insanlar internetten asla ham fiyatıyla alışveriş yapmazlar. Tarayıcılarına veya telefonlarına harcamanın belirli bir yüzdesini nakit olarak geri veren cashback uygulamaları ya da sepet adımında otomatik indirim kodu tarayan eklentileri kurarlar. Örneğin herkes bir mont beğenip etiket fiyatını öderken, onlar o alışverişi cashback veren bir kartla ve kupon koduyla yapar. Bu sayede günün sonunda montu %15-20 daha ucuza mal edip aradaki farkla akşam güzel bir akşam yemeği yerler.

Kıyafet ve eşyada kiralama ve satarak döndürme kültürü

Daha Az Harcayıp Daha İyi Yaşatan Para Alışkanlıkları 2

Daha iyi yaşamak, her şeyi satın alıp gardırobu veya evi doldurmak demek değildir. Yılda sadece 1-2 kez giyecekleri lüks bir takım elbiseyi/abiyeyi satın almak yerine kiralamayı tercih ederler. Ya da aldıkları kaliteli bir ürünü işi bittiğinde ikinci el platformlarında neredeyse aldığı fiyata yakın satarak parayı sistemde döndürürler.

Happy Hour saatlerinden ve müze günlerinden yararlanma

Daha Az Harcayıp Daha İyi Yaşatan Para Alışkanlıkları 3

Sosyalleşmekten ve lüks barlara, kafelere veya sergilere gitmekten geri kalmazlar; sadece bunu akıllıca zamanlarlar. Mekanların hafta içi sunduğu menü indirim saatlerini takip ederler. Kültürel aktiviteler için ise müzelerin veya sinemaların ücretsiz/indirimli günlerini ajandalarına bizzat not ederler.

Akıllı ev teknolojilerine yatırım yapma

Daha Az Harcayıp Daha İyi Yaşatan Para Alışkanlıkları 4

Kuruş hesabı şeklinde tasarrufla uğraşmazlar, bunun yerine evdeki sistemi akıllandırırlar. Akıllı termostatlar, zaman ayarlı prizler veya tasarruflu aydınlatma sistemleri kurarak faturaları arka planda kendi kendine düşürürler.

Deneyim satın alığ eşya hamallığından kaçma

Daha Az Harcayıp Daha İyi Yaşatan Para Alışkanlıkları 5

Evi ıvır zıvırla, dekorasyon ürünleriyle doldurmak yerine parayı tamamen konser, workshop, seyahat, masaj seansları gibi deneyimlere harcarlar. Eşya insanı kısa süreli mutlu eder ve evde yer kaplar. Bunun yanı sıra deneyim ise yaşam kalitesi hissini ömür boyu yukarıda tutar.

Aylık abonelik yerine yıllık veya dönemsel satın alma

Daha Az Harcayıp Daha İyi Yaşatan Para Alışkanlıkları 6

Hemen her dijital platform, yazılım, dil kursu veya spor salonu aylık ödemelerde yüksek fiyat çekerken yıllık alımlarda neredeyse %40-50’ye varan indirimler sunar. Bu alışkanlığa sahip insanlar, bütçelerini tek seferde bu yıllık paketlere verirler. Aylık bazda bakıldığında yarı fiyatına hizmet alırlar ve her ay karttan çekilen o küçük küçük ama birikince yoran harcamalardan tamamen kurtulurlar.

Sosyal davetleri evde organize etme

Daha Az Harcayıp Daha İyi Yaşatan Para Alışkanlıkları 7

Dışarıda 4 kişi alelade bir kafede oturup ikişer kahve ve tatlı yediğinde gelen hesap, evde mükemmel bir sofra kurma maliyetine eşittir. Genellikle bu kişiler sosyalleşmeyi kesmezler hatta aksine arkadaş grubunu evde toplama kültürünü başlatırlar. Herkesin bir şeyler getirdiği veya ev sahibinin imza bir yemek hazırladığı bu akşamlar, gürültülü bir restorandan çok daha samimi ve kaliteli geçer.

Al-kullan-at yerine al ve koruma altına al refleksi

Daha Az Harcayıp Daha İyi Yaşatan Para Alışkanlıkları 8

Daha iyi yaşayan insanlar, satın aldıkları her değerli şeyin ömrünü uzatacak yan koruyuculara yatırım yaparlar. Bir şeye para verdikten sonra onun bakımını ihmal etmezler. Böylece aynı ürünü yıllarca ilk günkü kalitesinde kullanırlar ve sürekli yenileme masrafından yırtarlar. Örneğin yeni bir telefon aldıklarında nasılsa bir şey olmaz demezler bunun yerine gider en kaliteli ekran koruyucuyu ve kılıfı takarlar. Pahalı bir süet ayakkabı aldıklarında, su ve leke itici sprey sıkmadan sokağa adım atmazlar.

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ING Para Mevzuları
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