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Tüketici Hakları Konusunda Ne Kadar Bilinçlisin?

Hepimiz alışveriş yapmayı çok seviyoruz. İnternet sitelerinde saatlerce gezinmek, o kargonun kapıya geliş anı, mağaza vitrinlerindeki indirimleri yakalamak gibisi yok! Peki, her şey her zaman kusursuz mu ilerliyor? Tabii ki hayır.

Tüketici Hakları Konusunda Ne Kadar Bilinçlisin?

Bazen internetten aldığın o harika kazak defolu çıkıyor, bazen rafta gördüğün fiyatla kasadaki fiyat birbirini tutmuyor, bazen de kargo paketi evine ezik büzük ulaşıyor. İşte tam bu anlarda, alışveriş dünyasında bir "süper kahraman" olup olmadığını kanıtlama vakti geliyor!

Sen ne kadar bilinçli bir tüketicisin?

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İnternetten bir kazak aldın ama rengi fotoğraftakinden farklı çıktı. Hiçbir gerekçe göstermeden kaç gün içinde iade edebilirsin?

İnternetten bir kazak aldın ama rengi fotoğraftakinden farklı çıktı. Hiçbir gerekçe göstermeden kaç gün içinde iade edebilirsin?
7 gün
14 gün
30 gün
Mağazanın insafına kalmış.
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Mağazada gezerken bir ayakkabı gördün. Etikette 500 TL yazıyor ama kasada 750 TL dediler. Hangisi senin yasal hakkın?

Mağazada gezerken bir ayakkabı gördün. Etikette 500 TL yazıyor ama kasada 750 TL dediler. Hangisi senin yasal hakkın?
Kasadaki fiyatı ödemek zorundasın.
Ürünü almaktan vazgeçmek zorundasın.
Etiketteki ucuz fiyat üzerinden satın alma hakkın var.
İki fiyatın ortalamasını ödersin.
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Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmak için mutlaka bir avukat tutmak veya ücret ödemek zorunda mısın?

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Teknolojik bir ürün aldın ve 3 ay sonra bozuldu. Garanti belgesini kaybetmişsin. Bu durumda ne olur?

Teknolojik bir ürün aldın ve 3 ay sonra bozuldu. Garanti belgesini kaybetmişsin. Bu durumda ne olur?
Garanti hakkını tamamen kaybedersin.
Fatura veya satış fişiyle de garanti haklarından yararlanabilirsin.
Sadece mağaza müdürü izin verirse tamir edilir.
Ürünü çöpe atabilirsin.
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Satın aldığın bir ürünün garanti süresi yasal olarak en az kaç yıl olmak zorunda?

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Satın aldığın bir buzdolabı sürekli arıza yapıyor ve 1 yıl içinde 4 kez servise gitti. Hangi hakkını kullanabilirsin?

Satın aldığın bir buzdolabı sürekli arıza yapıyor ve 1 yıl içinde 4 kez servise gitti. Hangi hakkını kullanabilirsin?
Sadece tekrar tamir edilmesini isteyebilirsin.
Ürünün yenisiyle değiştirilmesini veya bedel iadesini talep edebilirsin.
Mağazaya dava açmak zorundasın.
Hiçbir hakkın yoktur.
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Bir teknoloji mağazasından görerek ve deneyerek bir tablet satın aldın. Eve gelince renginden sıkıldın. Hiçbir arızası olmayan bu ürünü yasal olarak 14 gün içinde keyfi iade etme hakkın var mı?

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Bir marketten aldığın sütün son kullanma tarihinin 3 gün geçtiğini eve gelince fark ettin. Ne yapmalısın?

Bir marketten aldığın sütün son kullanma tarihinin 3 gün geçtiğini eve gelince fark ettin. Ne yapmalısın?
Sütü döküp bir daha o marketten alışveriş yapmamalısın.
Fișinle birlikte markete gidip ürünü değiştirmeli veya iade etmeli.
Sosyal medyada marketi ifşalamalısın.
Sütü kaynatıp içmelisin.
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