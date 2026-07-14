Tüketici Hakları Konusunda Ne Kadar Bilinçlisin?

Sen ne kadar bilinçli bir tüketicisin?

1/8 İnternetten bir kazak aldın ama rengi fotoğraftakinden farklı çıktı. Hiçbir gerekçe göstermeden kaç gün içinde iade edebilirsin? 7 gün 14 gün 30 gün Mağazanın insafına kalmış.

2/8 Mağazada gezerken bir ayakkabı gördün. Etikette 500 TL yazıyor ama kasada 750 TL dediler. Hangisi senin yasal hakkın? Kasadaki fiyatı ödemek zorundasın. Ürünü almaktan vazgeçmek zorundasın. Etiketteki ucuz fiyat üzerinden satın alma hakkın var. İki fiyatın ortalamasını ödersin.

3/8 Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmak için mutlaka bir avukat tutmak veya ücret ödemek zorunda mısın?

4/8 Teknolojik bir ürün aldın ve 3 ay sonra bozuldu. Garanti belgesini kaybetmişsin. Bu durumda ne olur? Garanti hakkını tamamen kaybedersin. Fatura veya satış fişiyle de garanti haklarından yararlanabilirsin. Sadece mağaza müdürü izin verirse tamir edilir. Ürünü çöpe atabilirsin.

5/8 Satın aldığın bir ürünün garanti süresi yasal olarak en az kaç yıl olmak zorunda?

6/8 Satın aldığın bir buzdolabı sürekli arıza yapıyor ve 1 yıl içinde 4 kez servise gitti. Hangi hakkını kullanabilirsin? Sadece tekrar tamir edilmesini isteyebilirsin. Ürünün yenisiyle değiştirilmesini veya bedel iadesini talep edebilirsin. Mağazaya dava açmak zorundasın. Hiçbir hakkın yoktur.

7/8 Bir teknoloji mağazasından görerek ve deneyerek bir tablet satın aldın. Eve gelince renginden sıkıldın. Hiçbir arızası olmayan bu ürünü yasal olarak 14 gün içinde keyfi iade etme hakkın var mı?