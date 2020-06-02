Daha az prim ödeyerek daha yüksek maaş alıyorlar! Emeklilikte önemli tarih...

Emeklilik için değişik parametrelerin hesaplanmasına gerek duyulması emeklilik zamanının matematik problemlerine dönüşmesine neden olmuştur. Milyonlarca vatandaşın emeklilik zamanını ve kapsamını merak ettiğini biliyoruz. Genel hatlarıyla normal şartlarda emeklilik için sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, yaş, cinsiyet ve kişinin adına ödenen prim miktarı gibi kriterlere bakılmaktadır.

Emeklilik için gerekli olan şartlarda başı çeken sigortalılık başlangıç tarihi oldukça kapsamlı ve farklı bir prosedürü devreye sokar. Örneğin; 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan vatandaşlar diğer tarihlerdeki sigortalılara göre daha farklı emeklilik şartlarına tabii tutulurlar. 1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanlar, emeklilik konusunda avantajlı konumda olurlar. Bu nedenle 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik konusundaki avantajlarını sizlere derledik.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK KONUSUNDAKİ AVANTAJLARI NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında emekliliğin şartları belirlenmiştir. Bu şartlar ışığında 1999 tarihi ve öncesindeki yıllarda sigorta başlangıcı olanların avantajlı konumlarını koruduklarını belirtmek gerekir. 1999 tarihi ve öncesinde SGK'ya sigortalı olarak bildirilen çalışanların avantajları arasında; erken emekli olma ve daha yüksek miktarda emekli maaşına kavuşma maddeleri yer alır.