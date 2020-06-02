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Daha az prim ödeyerek daha yüksek maaş alıyorlar! Emeklilikte önemli tarih...

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2020 17:08 | Son Güncelleme

Emeklilik sigortalı olarak çalışanlara sunulan sosyal bir hak olarak bilinir. Uzun yıllar süren yoğun çalışma temposunun meyvelerini vatandaşlar emeklilik zamanı toplar. Emeklilikle birlikte kişilerin hayallerini gerçekleştirebilmesi için arzu ettikleri boş zamana kavuştuklarını söylemek gerekir. Bu harika döneme geçebilmek için kişilerin belirlenen emeklilik şartlarına uygun olmaları beklenir.

Daha az prim ödeyerek daha yüksek maaş alıyorlar! Emeklilikte önemli tarih...

Emeklilik için değişik parametrelerin hesaplanmasına gerek duyulması emeklilik zamanının matematik problemlerine dönüşmesine neden olmuştur. Milyonlarca vatandaşın emeklilik zamanını ve kapsamını merak ettiğini biliyoruz. Genel hatlarıyla normal şartlarda emeklilik için sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, yaş, cinsiyet ve kişinin adına ödenen prim miktarı gibi kriterlere bakılmaktadır.

Emeklilik için gerekli olan şartlarda başı çeken sigortalılık başlangıç tarihi oldukça kapsamlı ve farklı bir prosedürü devreye sokar. Örneğin; 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan vatandaşlar diğer tarihlerdeki sigortalılara göre daha farklı emeklilik şartlarına tabii tutulurlar. 1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olanlar, emeklilik konusunda avantajlı konumda olurlar. Bu nedenle 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik konusundaki avantajlarını sizlere derledik.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK KONUSUNDAKİ AVANTAJLARI NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında emekliliğin şartları belirlenmiştir. Bu şartlar ışığında 1999 tarihi ve öncesindeki yıllarda sigorta başlangıcı olanların avantajlı konumlarını koruduklarını belirtmek gerekir. 1999 tarihi ve öncesinde SGK'ya sigortalı olarak bildirilen çalışanların avantajları arasında; erken emekli olma ve daha yüksek miktarda emekli maaşına kavuşma maddeleri yer alır.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİYLE EMEKLİ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Bu haktan yararlanabilmek, vatandaşların erken emekli olabilmesi için aranılan ilk şart, çalışanların belirlenen süre içerisinde SGK'ya sigortalı olarak bildirilmesidir. 9 Eylül 1999 ve sonraki tarihlerde sigortalandırılanların bu haktan yararlanması mümkün değildir.
Kişilerin 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresi şartlarını tamamlamaları gerekir. Belirlenen şartların doldurulmasından sonra kişilerin emeklilik yaşını beklemesi gereklidir.
Sigortalılık statüsüne bakılmaksızın kişilerin emeklilik koşullarını yerine getirmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine giderek başvurularını iletmesi şarttır.

KADINLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?

Kadın sigortalıların emekli olabilmesi için 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü şartının tamamlanmasından sonra yaş koşuluna bakılır.

52 yaşında emekli olabilmek için 24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005
54 yaşında emekli olabilmek için 24 Mayıs 2005 -23 Mayıs 2008
56 yaşında emekli olabilmek için 24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011
58 yaşında emekli olabilmek için 24 Nisan 2011 tarihinden sonra şartları tamamlamak gerekir.
ERKEKLER NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?

Erkek sigortalıların emekli olabilmesi için 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü şartının tamamlanmasından sonra yaş koşuluna bakılır.

56 yaşında emekli olabilmek için 24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005
57 yaşında emekli olabilmek için 24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008
58 yaşında emekli olabilmek için 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011
59 yaşında emekli olabilmek için 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014
60 yaşında emekli olabilmek için 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra tamamlamaları şarttır.

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİRLER?

Belirlenen tarihler arasında sigorta başlangıcı olanlar emeklilik hakkını elde ettikten sonra diğer yıllardaki sigortalılara göre daha yüksek maaş alırlar. Emeklilik maaşı 15 yıllık hizmet süresinin geçirildiği yıllar baz alınarak hesaplanır. Buna göre; çalışma hayatı 1999 ve öncesinde olanlar en az 1600 TL emekli maaşı alırlar.

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