Daha fazla beklemeden emekli olmak istiyorsanız bu 3 yönteme mutlaka göz atmalısınız!

Sosyal güvence kapsamında emekli olabilmek için temel şartları karşılamak gerekiyor. Bu bağlamda çalışan her yurttaşın emeklilik için belirlenen yaşı, çalışma yılını ve prim gününü tamamlaması bekleniyor. Değişik koşullara göre, örneğin kadın ve erkek için farklı yaş koşulları, belirlenen çeşitli kriterler, bazı mesleklere göre de değişebiliyor. Yıpranma payı ile bazı iş kollarında çalışanlar emeklilik yaşını öne çekebiliyor. Erkekler için askerlik, kadınlar için doğum borçlanması gibi yöntemler de emeklilik yaşını öne çekebilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerliğini bir işe girmeden önce tamamlayan erkekler, emeklilik süresi konusunda az da olsa bir avantaj sahibi oluyor. Askerlik süresi sayesinde emeklilik yaşını geriye çekmek ve prim günü kazanmak mümkün olabiliyor. Askerlik borçlanması sayesinde hem prim şartını azaltıyor hem de çalışma yılından 1-2 yıl kazanç elde edebiliyorsunuz. Örneğin, 1998 girişli bir personel, bir yıllık askerlik borçlanması için başvurursa 1997 girişli sayılabiliyor ve emeklilik koşulları bu duruma göre yeniden şekilleniyor.