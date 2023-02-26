Daha önce hiç düzenlemede yer almamıştı... Borç yapılandırma paketinde o da var! Deprem bölgesine özel: En fazla 50 bin TL tutarındaki...

Türkiye deprem felaketini yaşarken milletvekillerinin de deprem bölgesinde olması sebebiyle Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verilmişti. Meclis'te bu hafta mesai başlayacak. Gündemde pek çok başlık yer alırken gündemdeki konular arasında herkesin merakla beklediği borç yapılandırma paketi de bulunuyor. Yapılandırma paketinde depremzedelere özel düzenlemeler de olacak. Peki, borç yapılandırma paketine ilişkin tüm detaylar neler? Hangi borçlar yapılandırılıyor? Yapılandırma başvuru tarihi ne? Yapılandırmanın ilk taksit ödemeleri ne zaman olacak? İşte gündemdeki borç yapılandırması ile ilgili düzenlemeye dair tüm merak edilenler...

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL DÜZENLEME

Kanal D haberde yer alan habere göre; o düzenlemeye depremzedeler için özel maddeler de eklenecek. Deprem bölgesindeki vatandaşlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak. Bölgedeki işverenlerin çalışanlarına yapacağı en fazla 50 bin TL tutarındaki nakdi yardımlar vergi ve sigorta priminden istisna tutulacak. Depremzedelere araç muayenelerini yaptırmaları için 8 Mayıs’a kadar süre tanınacak. Ulaştırma Bakanlığına da bu süreyi uzatma yetkisi verilecek.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Meclis’e sunulan borç yapılandırma paketiyle vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli ve idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarının da yine yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

31 ARALIK 2022 ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN

Düzenleme 31 Aralık 2022 yılı öncesi borçları kapsıyor. Daha önce yapılan yapılandırmalara konulan 36 ay vade yeni düzenlemeyle 48 aya yani 4 yıla çıkarılıyor.

YAPILANDIRMA BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

Yasa kabul edilirse bu borçların yapılandırılması 31 Mayıs’a kadar uzatılacak. Yapılandırmanın ilk taksit ödemelerinin ise 31 Mayıs yerine 30 Haziran’da başlatılması planlanıyor.