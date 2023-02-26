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EYT için artık günler kaldı! Meclis'e geliyor... SGK'larda dikkat çeken hazırlık: Masa ve tablolar yerleştirildi!

26.02.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi için gözler önümüzdeki haftaya yani Meclis'in açılacağı tarihe çevrildi. 28 Şubat'ta Salı günü başlayacak Meclis mesaisinde EYT; genel kurul gündeminin ilk ve öncelikli başlıkları arasında olacak. Düzenleme için artık geri sayım başlarken SGK bahçelerinde yapılan hazırlıklar da dikkat çekti. İşte emeklilik hayali kuran milyonları heyecanlandıran o gelişmeler...

EYT için artık günler kaldı! Meclis'e geliyor... SGK'larda dikkat çeken hazırlık: Masa ve tablolar yerleştirildi!

Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme için artık son düzlüğe girildi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremler sonrası çalışmalarına ara veren Meclis'te ilk gündem maddelerinden biri EYT düzenlemesi olacak. Depremler nedeniyle iki haftalık verilen aranın ardından 28 Şubat günü mesaiye başlayacak olan Meclis'te, EYT düzenlemesinin de o gün Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Ocak ayı sonunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan teklif için son kritik viraj genel kurulda dönülecek.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemenin Meclis'ten mutabakatla geçmesi, Mart ayı başında da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SGK'DA EYT HAZIRLIĞI

ATV Haber'de yer alan habere göre; EYT için artık geri sayım başlarken, çalışmalar da hızlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her gün yoğun mesai yaparken, kurumların bahçesine masalar yerleştirildiği görüldü.

BAHÇELERE MASALAR KURULUYOR

Söz konusu masalarda emekli adayları, dolduracakları dilekçelerini içeriye teslim edecek ve emeklilik işlemleri o teslim işlemlerinden sonra resmen başlayacak.

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TABLOLAR DA YERLEŞTİRİLDİ

SGK'lardaki hazırlıklar arasında bahçelere yerleştirilen tablolar da var. İşe giriş tarihine göre, hizmet süresi ve pirim gün sayısı şartlarını gösteren tablolar sayesinde vatandaşların kimseye biE şey sormadan tablolarını doldurabilmeleri sağlanacak.

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