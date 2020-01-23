FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Daha ucuz et için "aile çiftlikleri" önerisi

Daha ucuz et için "aile çiftlikleri" önerisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: - "80-100 hayvanın beslendiği küçük aile işletmelerinin desteklenerek yaygınlaştırılması gerekiyor. Aile çiftlikleri kurulursa kırmızı ete zam olmaz"

AYŞE YILDIZ - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, 80-100 hayvanın beslendiği küçük aile işletmelerinin desteklenerek yaygınlaştırılmasına ihtiyaç olduğunu, bu türden aile çiftlikleri kurulması halinde et fiyatlarının artmayacağını söyledi.

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maliyet artışına rağmen 2018 ve 2019'da kırmızı et fiyatının aynı seviyede olduğunu belirtti.

Büyük ve getirisi yüksek bir sektör olan hayvancılığın desteklenmesinin önemine işaret eden Yardımcı, "Hayvancılık çok iyi gidiyor. Devlet hayvancılığa destek musluklarını açıyor. Türkiye'de güzel gelişmeler yaşanıyor. Eskiden Türkiye'de buzağı ölümleri vardı. 2 sene içinde 200 bin buzağı ölümü önlendi. Bunlar güzel çalışmalar." diye konuştu.

Yardımcı, böyle giderse sektörün dışarıdan besi hayvanı almaya ihtiyaç duymayacağını ifade etti.

Federasyon olarak Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Yardımcı, "Hayvancılıkta önce küçük aile bireylerini desteklemek gerekiyor ki köyden şehre gelmesinler. Şehirden köye hayvancılık için gitsinler." dedi.

- "Şu an için kırmızı ete zam görünmüyor"

Hayvancılıkta büyük üreticiler yerine aile işletmesi modelinin çok daha yararlı olacağını belirten Yardımcı, şunları kaydetti:

"80-100 hayvanın beslendiği küçük aile işletmelerinin desteklenerek yaygınlaştırılması gerekiyor. Aile çiftlikleri kurulursa kırmızı ete zam olmaz. Şu an için kırmızı ete zam görünmüyor. Yeni buzağılar alınıyor, eskiler ahırdan çıkıyor. İki yıldır kırmızı ete sadece 2 lira zam yapıldı. Hatta ramazanda fiyatları aşağıya çektik. Türkiye genelinde söz vermiştik, iki senedir sözümüzde durduk."

Yardımcı, Türkiye'de kişi başı yıllık et tüketim miktarının 2 kilogram artarak 18 kilograma ulaştığını da sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Türk Telekom’dan Ağrı’ya güneş enerjili baz istasyonuTürk Telekom’dan Ağrı’ya güneş enerjili baz istasyonu
Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladıBakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya, kırmızı et, Osman Yardımcı, Türkiye Kasaplar Federasyonu,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor

Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: "Savunma sanayinin çok önemli bir çarpan etkisi var"

Bakan Varank: "Savunma sanayinin çok önemli bir çarpan etkisi var"

Akaryakıt istasyonları elektriğini güneş enerjisinden üretecek

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem

Şekerbank’tan emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Rapor - Küresel perakende sektörü 30 trilyon dolar sınırına dayandı

Rapor - Küresel perakende sektörü 30 trilyon dolar sınırına dayandı

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yeni düzenlemeye her türlü katkıyı vermeye hazırız"

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yeni düzenlemeye her türlü katkıyı vermeye hazırız"

Aclan Acar 45 yıllık deneyimini kitaba taşıdı: Tam zamanı

Aclan Acar 45 yıllık deneyimini kitaba taşıdı: Tam zamanı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.