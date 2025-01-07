Daha yüksek maaş için son şans! Süre doldu derken... Emeklide 15 bin TL fark ediyor

2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanlar arasında oluşacak maaş farkının yüzde 30 olması bekleniyordu. Bu nedenle pek çok emekli adayı emeklilik başvurusu için hızla harekete geçmişti. Daha yüksek maaş almak isteyen özel sektör çalışanları için süre 31 Aralık'ta dolmuştu. Fakat kamu işçileri için 15 Ocak'a kadar devam ediyor. İşte daha yüksek emekli maaşı için kamu işçilerinin yapması gerekenler...

ÖZEL SEKTÖR İÇİN SÜRE DOLDU, KAMU İŞÇİLERİ İÇİN DEVAM EDİYOR

TV100'de yer alan habere göre; SGK uzmanı Murat Bal "4A normal çalışanlarımızın başvurusu için süre doldu. Ancak kamu işçilerimiz için hala devam ediyor" dedi.

2024 yılında emekli olanlar 2025 yılına göre daha yüksek maaş alacak. Bu farkın yüzde 30 civarında olması bekleniyor. Özel sektör çalışanları için başvuru süresi 31 Aralık'ta doldu. Ancak kamu işçileri için hala devam ediyor.

"50 BİN LİRAYLA EMEKLİ OLACAK BİR KAMU İŞÇİSİ EĞER 2025 YILINDA EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİRSE 35 BİN LİRAYA KADAR MAAŞI DÜŞEBİLİR"

Yüzde 30 daha fazla maaşla emekli olmak isteyen kamu işçileri ellerini çabuk tutarlarsa 2025 yılına göre daha fazla maaş alacaklar. Murat Bal "Buradaki farklılığa şöyle bir örnek verilebilir; 50 bin lirayla emekli olacak bir kamu işçisi eğer 2025 yılında emeklilik dilekçesi verirse 35 bin liraya kadar maaşı düşebilir" dedi.

Emekli aylıklarında yıllar arasında oluşan fark aslında enflasyon ve büyüme rakamlarından kaynaklanıyor. Yani 2024 yılında emekli olacakların maaş hesaplaması 2023 yılındaki yüzde 4,5'luk büyüme ve yüzde 67,77'lik enflasyon baz alınarak hesaplanacak. Dolayısıyla güncelleme katsayısı da 1.66 olacak. Yani aslında farkın temel sebebi işte buradan kaynaklanıyor.

EN GEÇ 15 OCAK'A KADAR BAŞVURU YAPMALARI GEREKİYOR

2024 - 2025 yılı emekli maaş farkından yaklaşık 300 bin kişinin etkileneceği öngörülüyor. İşte bu oranda bir maaş kaybına uğramamak için kamu işçilerinin en geç 15 Ocak'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Murat Bal "Emeklilik müracaatında bulunacak vatandaşlarımız e-devlet üzerinden tahsis talep formunu doldurabilirler ya da manuel olarak aynı şekilde tahsis talep formunu doldurarak SGK müdürlüklerine bu formu ileterek emeklilik müracaatında bulunabilirler" şeklinde konuştu.