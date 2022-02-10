Dalı 1 lira oldu! Taze soğan da zamlardan nasibini aldı

Nane, maydanoz, dereotu gibi salatların vazgeçilmezi olan taze soğan, herkesin severek tükettiği sebzeler arasında yer alıyor.

Ancak Marketlerin manav tezgâhlarında demeti 7 liraya satılan taze soğanın tek bir dal fiyatı yaklaşık 1 lirayı buldu.

Özellikle nane, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler kötü hava koşulları gerekçesi ile yüksek fiyatlarda satılıyor.

Dört mevsim üretimi olan taze soğanın tek bir adetinin nerdeyse 1 liraya satılması ne alanı ne de satanı memnun ediyor. Diğer yeşillikler de marketlerde benzer fiyatlardan satılıyor.

