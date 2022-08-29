FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Damacana su fiyatları 40 liraya dayandı! Gelen zamlardan sonra vatandaş ona yöneldi

Damacana su fiyatları 40 liraya dayandı! Gelen zamlardan sonra vatandaş ona yöneldi

29.08.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da damacana suyun fiyatına yapılan peş peşe zamların ardından 40 liraya kadar dayandı. Bununla beraber vatandaşlar damacana suya gelen zamlardan sonra alternatif yollar aramaya başladı.

Damacana su fiyatları 40 liraya dayandı! Gelen zamlardan sonra vatandaş ona yöneldi

Damacana su fiyatının 40 liraya ulaşması nedeniyle orman ve baraj çevresindeki çeşmelere ilgi arttı. Sazlıbosna Barajı yakınlarında bulunan bir çeşmeye gün boyu çok sayıda kişi geliyor. Gelenler, yanlarında getirdikleri damacanaları, pet şişeleri, çeşmeden doldurup, evlerine dönüyor. Yaklaşık bir aydır su ihtiyaçlarını çeşmeden karşıladıklarını söyleyen ağabey ve kardeşi, zamlar nedeniyle artan su masraflarına bu şekilde çözüm ürettiklerini anlattı.

damacasini-kapan-cesmelere-geliyor_1415_dhaphoto2

"AYLIK 300 LİRAYA YAKIN SU MASRAFIM OLUYOR"

Yaklaşık 50 adet 5 litrelik şişeye çeşmeden içme suyu dolduran Nihat Ene "Normalde burada balık tutuyorduk, geçerken burayı gördük. Suyun güzel olduğunu anladık. Dışarıdan alacağına gel buradan doldur daha iyi. Devir ekonomi devri. Normalde 2 lira 75 kuruş veriyordum bu suya ben, şimdi olmuş 7 lira 50 kuruş. Böyle yaptığınız zaman halk çözümler aramaya devam ediyor. 4 kişilik bir aile günde 10 litre su içiyorsa, 15 lira para yapar. Az para değil. Benim ve kardeşimin aylık 300 liraya yakın su masrafın oluyordu" dedi.

damacasini-kapan-cesmelere-geliyor_1415_dhaphoto7

"SADECE İÇME SUYU BİLE BÜYÜK KÜLFET OLDU"

Murat Ene ise 10 adet damacanayla gelerek sularını doldurdu. Aylık su fiyatının fazla olduğunu söyleyen Ene, "Normalde pikniğe geliyordum buraya, güzel bir su olduğunu gördüm. Emekliyim, aldığımız ücretler belli. 4 kişilik bir aileyim ben, bir damacana su, 27 lira. Aylık 700-800 lirayı buluyor. İçme suyunu bile karşılayamıyoruz. Bir aydır buradan su doldurup götürüyorum. Boş şişeleri de damacanaları doldurup götürüyorum. Gerçekten sadece içme suyumuz bile bize çok büyük külfiyet oldu artık. Kendi çapımızda çözüm üretiyoruz. Nereye kadar çözüm üreteceğiz orayı bizde bilmiyoruz" diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 bin 200 lira destek! Başvurular e-devlet'ten... 7 bin 200 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...
Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu... Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...
Araba alacaklar dikkat! Otoda ‘15 Eylül’ hareketliliği: Kârdan düşen de var, garajındaki aracını satan da… Araba alacaklar dikkat! Otoda ‘15 Eylül’ hareketliliği: Kârdan düşen de var, garajındaki aracını satan da…
Anahtar Kelimeler:
Damacana su
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Akaryakıtta sahte fatura oyunu!

Akaryakıtta sahte fatura oyunu!

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Emekli promosyonunda kritik uyarı: Elinizi çabuk tutun

Emekli promosyonunda kritik uyarı: Elinizi çabuk tutun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Vegan eylemi şiş kebap yiyerek protesto etti

Vegan eylemi şiş kebap yiyerek protesto etti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.