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Danıştay'dan eczaneler kötü haber! Yarım metreyi aşamayacaklar

11.02.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelindeki 26 bin eczane içim Danıştay kararını verdi. Danıştay, "Eczane" tabelalarıyla birlikte, eczanelerin zorunlu olarak astığı "E" logolarının ilan niteliğinde olduğunu belirtti. Yarım metreden büyük tabeladan vergi alınacağını ve bunun tek ek istisnasının ise yarım metreyi aşmayan ışıksız tabelalar olduğuna karar verdi.

Danıştay'dan eczaneler kötü haber! Yarım metreyi aşamayacaklar

Çeşitli illerdeki eczacı odaları, eczane adını gösteren tabelalar ile "eczane" sözcüğünün kısaltması olan "E" simgesinin yer aldığı panolardan ilan ve reklam vergisi alınmaması için yargıya başvurdu. Trabzon Eczacı Odası tarafından yapılan başvuruyu inceleyen Trabzon Vergi mahkemesi, idareye görüşünü sordu. Yanıtta "E" logolu levhalardan vergi alınmadığı bildirildi.

Mahkeme, diğer eczane levhalarından ise vergi alınması gerektiğine hükmetti. Ankara'da aynı konuyla ilgili verilen kararda ise "E" logosunun ve eczane adını gösteren tabelanın zorunluluk olduğu belirtilerek, bu tabelalar için vergi alınmasının hukuksuz olduğu ifade edildi.

YARIM METREDEN BÜYÜK TABELADAN VERGİ ALINACAK

Bölge idare mahkemelerinin çelişkili kararları üzerine konu, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu gündemine geldi. Kurul, yarım metreyi aşmayan ışıksız levhaların da vergi istisnası kapsamında olduğunu kaydetti.Eczanelerin kullandığı levhaların ilan niteliğinde olduğunu belirten Kurul, bunun tek istisnasının ise yarım metreyi aşmayan ışıksız tabelalar olduğuna karar verdi. Buna göre eczaneler sadece bu boydaki levhaları vergisiz olarak kullanabilecek.

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