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Dar gelirli ailelere 18 ay boyunca 1.500 TL'ye varan yardım! Paranızı PTT'den hemen alabilirsiniz

07.12.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından bazı maddi destekler yapılıyor. Bu desteklerden biri de kentsel dönüşüm kira yardımı olarak biliniyor. 18 ay boyunca yapılan bu yardımdan faydalanmak için öncelikli olarak başvuru yapmanız gerekiyor. İşte kira yardımı hakkında tüm merak edilenler...

Dar gelirli ailelere 18 ay boyunca 1.500 TL'ye varan yardım! Paranızı PTT'den hemen alabilirsiniz

Devlet tarafından maddi olarak zorluk çeken ailelere bazı nakit destekler veriliyor. Bu maddi desteklerden biri de kentsel dönüşüm kira yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Evi kentsel dönüşüm kapsamına alınan ev sahiplerine ve kiracılara 18 ay boyunca 1.500 TL'ye varan destek ödemesi yapılıyor. Paralarınızı PTT'den hemen alabilirsiniz...

Evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan hak sahipleri başta kira yardımı olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sunduğu finansal desteklerden yararlanabiliyor.

kira yardımı2

Kira yardımı için bir dilekçe ve gerekli diğer belgeler ile Bakanlık İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekiyor. Söz konusu başvurunun onaylanması halinde hak sahiplerine belirlenen tutarda kira yardımı bağlanıyor. Kira yardımı başvurunda istenen gerekli belgeler ise şunlardır;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Konut veya işyerinin tapu senedi
3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu
4- Tahliye edildiğine dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği

İŞTE İL İL KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI TUTARLARI!

-Ankara, İstanbul, İzmir'de kira yardımı 1.150 TL'den 1.500 TL'ye yükseltildi.

Malik: 1.500,00 lira
Kiracı (Defaten): 3.000,00 lira
Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten): 7.500,00 lira

kira yardımı3

-Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan,Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis

Malik: 1.000,00 lira
Kiracı (Defaten): 2.000,00 lira
Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten): 5.000,00 lira

-Amasya,Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt,Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce

Malik: 1.100,00 lira
Kiracı (Defaten): 2.200,00 lira
Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten): 5.500,00 lira

kira yardımı4

-Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman,Çanakkale

Malik: 1.200,00 lira
Kiracı (Defaten): 2.400,00 lira
Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten): 6.000,00 lira

-Aydın,Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van

Malik: 1.300,00 TL
Kiracı (Defaten): 2.600,00 TL
Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten): 6.500,00 TL

-Adana, Antalya, Bursa, Konya

Malik: 1.400,00 TL
Kiracı (Defaten): 2.800,00 TL
Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten): 7.000,00 TL

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