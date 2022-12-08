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Dar gelirliye 1.250 TL nakit para! Başvurular e-Devlet'ten, ödemeler PTT'den!

08.12.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet dar gelirli ailelere maddi yardımlarda bulunuyor. Evini geçindirmekte zorlanan vatandaşlara 1.250 TL'ye varan nakit para desteği veriliyor. Bu destekten faydalanmak isteyenler başvurularını e-Devlet'ten yapabiliyorlar. 12 ay boyunca verilen bu yardım ödemeleri ise PTT üzerinden alınabiliyor.

Dar gelirliye 1.250 TL nakit para! Başvurular e-Devlet'ten, ödemeler PTT'den!

Aile Destek Programı adı altında, ihtiyaç sahibi ailelere 1.250 TL'ye varan nakit para yardımı yapılıyor. Bu destekten faydalanmak için başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabiliyor. İşte nakit para desteğine dair tüm merak edilenler...

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programı olarak biliniyor.

Bu yardım için başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapmak mümkün.

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DAR GELİRLİYE 1.250 TL NAKİT DESTEK

Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirleniyor. Hanelerin kişi başına düşen gelir tutarları için geçerli olan gelir aralıkları ile bu gelir aralıklarında uygulanacak yardım ödeme tutarları şu şekilde açıklandı;

a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1250- TL ödeniyor.

b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL’nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1100-TL ödeniyor.

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c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL’nin üzerinde olup 1372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950-TL ödeniyor.

d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1372,30 TL’nin üzerinde olup 1833,45 TL’den az olan haneler için aylık 850-TL ödeniyor.

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12 AY BOYUNCA VERİLİYOR

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri kapsamında merkezi olarak yatırılıyor. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
aile sosyal hizmetler bakanlığı yardım başvurusu

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