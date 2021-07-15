Darbe girişiminin yıl dönümünde iş dünyasından 15 Temmuz mesajları

İş dünyası temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasiden yana tavır alarak, yönetimi belirleme gücüne sahip çıktığını belirterek, milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçerken, yaralarını hızlıca saran iş dünyası geçen bu zamanda 15 Temmuz’u unutmadı ve unutturmadı. Bu çerçevede iş dünyasının önde gelen temsilcileri ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ kapsamında, değerlendirmelerde bulundu.

"DEMOKRASİ DIŞINDA İRADE TANIMIYORUZ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarına dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça saldırıyı milletin dirayetiyle geri püskürttüğünü vurgulayarak, “Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olan TOBB ve oda-borsa camiası olarak, o gece dediğimiz gibi milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür” ifadelerini kullandı. Türkiye demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden bu alçakça saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan idareyi asla meşru kabul etmeyeceklerini bildirdi.

ADALET VE REFAHTA YÜKSEK STANDART

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, demokrasiye sahip çıkmak için canlarını ortaya koyan tüm vatandaşları ve güvenlik güçlerini saygı ve minnetle andıklarını kaydetti. Kaslowski, “Bu hain darbe girişimi, ülkemizin demokrasisini, refahını ve güvenliğini hedef almıştır. 15 Temmuz’un hemen ardından uluslararası medyada yayınladığımız ilan metninde de ifade ettiğimiz üzere, demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir. Bu kapsamda darbe girişiminin beşinci yılını geride bırakırken, demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi en yüksek standartlara kavuşturmak toplumumuza karşı en önemli sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

İHRACATTA REKOR KIRILDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, o gece nasıl ki millet bir an için bile geri dönmeyi düşünmediyse, aynı günün sabahında ihracatçılar olarak yılmadan, yorulmadan kendilerinin de mücadeleyi sürdürdüklerini dile getirdi. Milletin hainlere attığı tokadın devamını ihracat ailesi olarak kendilerinin de rekorlarla getirdiklerine işaret eden Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu: “İhracat ailesi olarak bizler de endişe dolu bir gece yaşadık ama sabahında herkes işinin başındaydı. Üretim kesintisiz devam etti. Bu anlayış çok önemli, 2016 yılında yıllık ihracatımız 149 milyar dolar seviyesindeydi. Yıllık ihracatımızı 2019’da 181 milyar dolara getirdik. Hedefimiz 200 milyar doları geçmekti. İhracatımız 15 Temmuz’dan bu yana pandemiye rağmen yüzde 33 arttı. Bu yıl da inşallah 200 milyar dolar seviyesini aşacağız.”

"BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bundan tam beş yıl önce, Türkiye’yi karanlığa boğmak isteyen FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin dimdik durduğunu ve tek vücut olduğunu anımsattı. Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ne mutlu ki, topyekûn kazandığımız tarihi demokrasi zaferimizin ardından yine hep birlikte ülkemizin geleceği için çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Ülke olarak, bugüne kadar karşılaştığımız tüm zorluklarla mücadele etmeyi bildik ve bu mücadele ruhumuzla ülkemizin hedeflerine doğru yine hep beraber yol alıyoruz. Türkiye, küresel olarak mücadele ettiğimiz pandemi sürecinde dahi büyüme başarısı gösteren nadir ülkelerden biri oldu. Türkiye’nin büyümede hız kesmeden, her alanda gelişimini sürdürerek yoluna emin adımlarla devam edeceğine olan inancımız tamdır.”

EKONOMİK ETKİLER PÜSKÜRTÜLDÜ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’de demokrasi dışı hain girişimlere bu ülkenin tüm vatandaşları gibi sanayicilerin de karşı durduğunu ve duracağını söyledi. İSO olarak ekonominin bu süreçten etkilenmemesi, yanlış algı çalışmalarının sonuç vermemesi için, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı: “Sanayiciler olarak darbe girişiminin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtülmesine ve ülkemizin kısa zamanda yeniden demokrasi eksenine oturmasına katkı sunduk. Bizim millet olarak en büyük özelliğimiz, benzer hain girişimler karşısında güçlü bir şekilde kenetlenmemizdir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de milli iradeyi ve demokrasimizi tehdit edecek böylesi girişimlere, düşüncelere, en güçlü karşı duruşun iş dünyamızdan geleceğinin bilinmesini isterim.”

"TÜRK MİLLETİNE İHANETİN ADI"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 15 Temmuz darbe girişiminin dış mihraklarla işbirliği içinde ülkemizi ve seçilmiş hükümeti yıkma teşebbüsü olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hedef, Türkiye’nin bir asırlık birikimi ve performansını yok etmektir. Suriye’deki gelişmelerden Libya’daki olaylara, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama teşebbüslerinden AB ile ilişkilere kadar çok geniş bir yelpazede Türkiye’nin geleceğini karartma operasyonudur. Bu yüzden 15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değildir, Türk milletine ihanetin adıdır.” Türk milletinin bu oyunu bozduğunu anımsatan Avdagiç, “Türkiye’nin darbeciler vasıtasıyla uzaktan kumanda idare edilecek bir üçüncü dünya ülkesi değil, milletin oylarıyla seçilenlerle yönetilen bir demokrasi ülkesi olduğunu herkese gösterdik. Bugün de aynı azim ve kararlılığımız devam ediyor. işdünyası olarak hainlere, darbecilere ve demokrasimize kurulan pusulara ve tuzaklara karşı teyakkuzdayız” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında yaptığı hainliği unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, “Türk halkının, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu güçlü demokrasi mücadelesi, dillendirilmese dahi, biliyoruz ki tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlenmiştir” dedi. Kaan, şunları kaydetti: “Bulunduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki her bir noktada milletimizin karşı karşıya kaldığı hainliği anlattık. Haksızlığın, kumpasın ve yıkıcı planların iç yüzünü nefesimiz yettiğince ifade ettik, dünyada bu yönde kamuoyu oluşturmak adına var gücümüzle çalıştık. Yurtiçinde 89 noktada, yurtdışında 95 ülke, 225 noktadaki tüm şube ve temsilcilerimiz, etkin bir şekilde bu çalışmalara kendi çabalarıyla ayrıca destek verdi. Bulunduğumuz tüm ülkelerde o gece yaşananları doğru ve net şekilde kamuoyuna anlatmak için iletişim faaliyetleri yürütüyoruz.”

"DIŞTA DA MÜCADELE EDİLMELİ"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, FETÖ mensuplarının Türkiye’de gerçekleştirmeye çalıştığı paralel bir devlet yapılanmasını diğer ülkelerde de oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, FETÖ’nün arz ettiği uluslararası tehdide karşı içte olduğu gibi dışta da mücadele edilmesi gerektiği söyledi. “Unutmayalım ki bu örgütün kalkışması bize pahalıya mal olmuştur” diyen Aydın, “15 Temmuz gecesi 1.4 milyar TL’lik maddi zararın yanında bunun akabinde bozulan Türkiye imajı, kredi geri ödememe riski, prim ve faizlerin yükselmesi, döviz kurlarının bir anda artması, turizm gelirlerinin düşmesi, ülkeye giren yabancı yatırımcıların azalması ve mevcut yatırımcılardan çıkış yapanların olması beraberinde büyümenin azalması nedenlerle verilere göre 123.4 milyar TL ile ülkemizin ekonomisinde ve marka değerinde kayıplar yaşanmıştır” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA,DHA,İHA



