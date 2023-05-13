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Darphane 1 TL için değişikliğe gitmişti! Kuyumcu esnafından dikkat çeken yorum: ‘Yeni madeni paralar daha…’

13.05.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Darphane, madeni paralarda değişikliğe giderek 1 liraları ağırlığını azaltmıştı. Yaklaşık 2 ay önce piyasaya sürülen yeni madeni 1 liralara ilişkin kuyumcu esnafından değerlendirme geldi. Kuyumcu Nejat Köprülü yeni 1 TL’lerin şık ve ergonomik olduğunu ifade ederek, vatandaşların cebinde daha hafif yer kaplayacağını ve kullanımın kolay olacağını dile getirdi.

Darphane 1 TL için değişikliğe gitmişti! Kuyumcu esnafından dikkat çeken yorum: ‘Yeni madeni paralar daha…’

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, yaklaşık 2 ay önce yeni madeni 1 lira bastırarak piyasaya sürmüştü. Eski ağırlığı 8,16 gram olan 1 liranın yeni ağırlığı 1,5 gram azaltılarak 6,63 grama düşürüldü. Eski 1 liralar yavaş yavaş piyasadan kalkarken, binlerce yeni 1 lira piyasaya girerek kullanılmaya başlandı.

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KUYUMCULARDAN YENİ 1 TL YORUMU

Eskişehir’deki kuyumcular, piyasada kullanılmaya başlanan yeni 1 liraların tasarımının vatandaşlar tarafından beğenildiğini ifade ediyor. Kuyumcular Çarşısı’nda 60 yılı aşkın iş yapan ve en eski esnaflardan olan Nejat Köprülü, vatandaşların cebinde eski ağırlığının aksine yeni sürüm 1 liraları daha hafif bir şekilde taşıyacaklarını belirtti. Köprülü, madeni paraların genişliğinin ölçüldüğü kumpas aletiyle yaptığı ölçümlerde madeni paranın hammaddesi olan bakır, çinko ve nikel oranlarının değiştirilmesi sonucu yeni 1 liranın daha şık bir görüntüye kavuştuğunu ifade etti.

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“YENİ 1 LİRALAR DAHA GÖSTERİŞLİ”

Şimdiki paraların değerinin daha önem arz ettiğine dikkat çeken Köprülü, “Eski 1 liranın gramajı düşürülmüş, daha şık ve ergonomik hala getirilmiş. Eski 1 liralar çok kullanıldığı zaman çabuk kararmaya başlıyordu. Yeni 1 liralar ise daha gösterişli, pırıl pırıl. Bir tanesinin gramını yaklaşık 1,5 gram azaltmışlar. Yenilerin sesinde bile değişiklik var” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası madeni para

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