Darphane 1 TL için değişikliğe gitmişti! Kuyumcu esnafından dikkat çeken yorum: ‘Yeni madeni paralar daha…’

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, yaklaşık 2 ay önce yeni madeni 1 lira bastırarak piyasaya sürmüştü. Eski ağırlığı 8,16 gram olan 1 liranın yeni ağırlığı 1,5 gram azaltılarak 6,63 grama düşürüldü. Eski 1 liralar yavaş yavaş piyasadan kalkarken, binlerce yeni 1 lira piyasaya girerek kullanılmaya başlandı.

KUYUMCULARDAN YENİ 1 TL YORUMU

Eskişehir’deki kuyumcular, piyasada kullanılmaya başlanan yeni 1 liraların tasarımının vatandaşlar tarafından beğenildiğini ifade ediyor. Kuyumcular Çarşısı’nda 60 yılı aşkın iş yapan ve en eski esnaflardan olan Nejat Köprülü, vatandaşların cebinde eski ağırlığının aksine yeni sürüm 1 liraları daha hafif bir şekilde taşıyacaklarını belirtti. Köprülü, madeni paraların genişliğinin ölçüldüğü kumpas aletiyle yaptığı ölçümlerde madeni paranın hammaddesi olan bakır, çinko ve nikel oranlarının değiştirilmesi sonucu yeni 1 liranın daha şık bir görüntüye kavuştuğunu ifade etti.

“YENİ 1 LİRALAR DAHA GÖSTERİŞLİ”

Şimdiki paraların değerinin daha önem arz ettiğine dikkat çeken Köprülü, “Eski 1 liranın gramajı düşürülmüş, daha şık ve ergonomik hala getirilmiş. Eski 1 liralar çok kullanıldığı zaman çabuk kararmaya başlıyordu. Yeni 1 liralar ise daha gösterişli, pırıl pırıl. Bir tanesinin gramını yaklaşık 1,5 gram azaltmışlar. Yenilerin sesinde bile değişiklik var” şeklinde konuştu.



