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Darphane bazı madeni paraların üretilmediğini açıkladı! Bu paralar ocak ayında tedavüle sokulmadı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
21.02.2025 17:53
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruş değerinde madeni para tedavüle sunulmadı.

Darphane bazı madeni paraların üretilmediğini açıkladı! Bu paralar ocak ayında tedavüle sokulmadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 'tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarını' gösteren tabloyu paylaştı.

BU MADENİ PARALAR TEDAVÜLE SUNULMADI

Tabloya göre ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruş değerinde madeni para tedavüle sunulmadı.

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Söz konusu ayda 84 bin adet 50 kuruş, 45 milyon 492 bin adet bir TL ve 16 milyon 853 bin adet beş TL olmak üzere toplam 62 milyon 429 bin adet madeni para piyasaya çıkarıldı.

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Böylece tedavülde bulunan beş TL miktarı 201 milyon 262 bin 807 adet, bir TL 4 milyar 354 bin 747 bin 610 adet, 50 kuruş 1 milyar 585 milyon 417 bin 950 adet seviyesine ulaştı.

Tedavülde bulunan toplam madeni para miktarı ise 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adet oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı madeni para demir
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