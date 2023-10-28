Darphane, Cumhuriyet'in 100. yılına özel üretti! 5 liralık madeni hatıra parası: 100 milyon adet basıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cumhuriyet'in 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına özel Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından madeni hatıra parası bastırıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi aracılığıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan hatıra paraların teknik özellikleri hakkında bilgi vererek tanıtımını yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız koordinesinde gerçekleştirilecek 'Cumhuriyet'imizin 100. Yılı Proje ve Etkinlikleri' tanıtım kitabında da Cumhuriyet'in 100. yılına özel madeni hatıra parası basılacağı belirtilmiştir."

5 LİRALIK MADENİ PARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, 29 Ekim 2023 Pazar günü tedavüle verilecek olan 5 TL madeni hatıra paraların bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldığı belirtildi.

Bu paraların büyük bir hatıra değeri taşıdığı ifade edilen açıklamada tedavüle verilen paranın özellikleri şöyle açıklandı:

"100. Yıl temalı 5 TL Tedavül Hatıra Paranın; İç göbeğinde “Türkiye Yüzyılı” logosu kullanılmıştır. Logonun üzerinde “5” ibaresi, alt kısmında ise “TÜRK LİRASI” ibaresi bulunmaktadır. Dış halkada sekiz köşeli “Selçuklu Yıldızı” motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda “₺”, sağında ise “TC” sembolleri güvenlik unsuru olarak yer almaktadır. Altta ise basım yılı “2023” tarihi yer almaktadır. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetredir.





