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Darphane'den altın açıklaması: Altın arzında sorun yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 16:47 | Son Güncelleme

Kuyumcu esnafının elinde en çok talep gören çeyrek ve gram altının kalmadığı öne sürülerek darphaneye piyasaya altın sürmesi için yapılan çağrıya yanıt geldi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmadığına dikkat çekti.

Darphane'den altın açıklaması: Altın arzında sorun yok

Koronavirüs önlemleri kapsamında Kapalıçarşı’daki dükkanların tamamen kapatılması ve buradaki toptancıların kepenk indirmesiyle kuyumcu esnafının elinde altın kalmadığına ilişkin iddialara Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi.

"ALTIN ARZINDA SIKINTI YOK"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, yaptığı yazılı açıklamada;

“Bilindiği üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Ziynet ve Cumhuriyet Sikke altınlarının tek yasal üreticisi olup söz konusu ürünlerin üretimine kesintisiz bir şekilde devam edilmekte, Genel Müdürlüğe gelen tüm Cumhuriyet Altını talepleri zamanında karşılanmaktadır.

Piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır” bilgisini paylaştı.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, kuyumcu, darphane,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Banladan altın hesabı açtırın almak isteyen cepten anlık olarak istediği kadar alır hesabına atar kan emici kuyumculara komisyon vermeyin.
AHHH İYİKİ MÜNECCİMİMKİ BUHÜNÜN GELECEGİNİ 4 AY ÖNCEDEN GÖRÜP GRAMI 272 TL DEN YATIRIM YAPTIM..ALTINI KİÖSE DURDURAMAZ BUNDN SONRA GRAMI 400 Ü GÖRÜR YIL SONUNA KADAR
Sokağa çıkmak yasak,altın fiatlari tavan yapmiş,talep varmış,ya bizde var ya sizde layloylom.
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