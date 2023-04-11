Darphane'den madeni para kararı! 14 yıl sonra ilk kez… Piyasaya sürüldü: 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Gramı azaldı, ağırlığı değişti, inceldi. 14 yıl sonra madeni paralarda değişikliğe gidildi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı.

MADENİ PARADA AĞIRLIK AZALTILDI

NTV’de yer alan haberde, paraların ağırlıkları değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü. Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı.

PİYASAYA SÜRÜLDÜ

İlk etapta 1 TL ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.



