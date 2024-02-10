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‘Darphane’nin ürettiği sarrafiyede işçilik var’ dedi: İslam Memiş’ten çeyrek altın uyarısı! ‘1 gram altın yasaklanacak mı, garantisi yok…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
10.02.2024 12:16 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları yükselişini yavaş adımlarla gerçekleştirirken, Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu söyleyen uzman, gram altın fiyatı tahminini açıkladı. Darphane’nin ürettiği çeyrek altın için 70 liralık işçilik olduğunu dile getiren Memiş, “Yarın 1 gram altınlar yasaklanacak mı? Bu soru işareti. Altın almak isteyenler çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın değil de kesme altını tercih etmelerini önerebilirim” dedi.

‘Darphane’nin ürettiği sarrafiyede işçilik var’ dedi: İslam Memiş’ten çeyrek altın uyarısı! ‘1 gram altın yasaklanacak mı, garantisi yok…’

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. 24 ayar gram altın fiyatı yüzde 0,30 kazançla 1.995 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,28 artışla 13.409 liraya yükseldi.

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“HER DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI”

Altın piyasasında hafta böyle kapanırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten gram altın ve çeyrek altın için uyarı geldi. “Gram altın resmi kurda 2000 üzerini test etti. Serbest piyasalarda 2068-2076 lira aralığında. 2070 direncini takip ediyoruz. İki gecelik kapanış olursa 2090 gelir. İlk direnç 2150 lira, yıl sonunda 3000 lira hedefini gözetiyoruz” diyen uzman isim, “Altın tarafındaki her düşüş bir alım fırsatı” ifadelerini kullandı.

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ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

“2 haftadır darphane tarafından basılan çeyrek, yarım, tam altın gibi altınlarda ciddi bir işçilik var. Özellikle çeyrek altında 70 liralık işçilik var” diyen İslam Memiş, “Gerçek değerinin üzerinde 70 liralık işçilik var. Haliyle darphanenin ürettiği sarrafiye grubu altınlar iki haftadır işçilikli” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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"KESME ALTIN TERCİH EDİN"

İslam Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu konuyla alakalı İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı, Darphane Genel Müdürü'nü ziyaret ediyor. Üretimin artacağı söylendi. Bugünlerde altın almak isteyenler çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın değil de kesme altını tercih etmelerini önerebilirim.

Değerinin üzerinde çeyrek altını alıp kar etmek mantıksız. Cumhuriyet altınında 250-300 lira gibi bir işçilik varken yatırım aracı olarak bunları almak doğru değil.”

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YARIM GRAM YASAKLANMIŞTI

Yarım gram altın üretiminin yasaklandığını da anımsatan uzman isim, “Fiziki altında bir problem mi yaşanıyor? Neden yarım gram altın üretimi yasaklandı mı peki, soru işareti. Yarın 1 gram altınlar yasaklanacak mı, bunun garantisini kim verecek, bu soru işareti. Bu işçilik sorununu gündeme getiriyorum ben. Ziynet altını alacakları ben uyarmak isterim. Bu tür altınlarda işçilik var” ifadelerini kullandı.


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