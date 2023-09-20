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Darphane verilerine yansıdı! Kredi kartı da çare olmadı: 1 liralık madeni para üretimi yarı yarıya düştü...

20.09.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darphane’nin madeni para üretimi Ağustos ayında önemli ölçüde azaldı. Özellikle en çok ihtiyaç duyulan madeni 1 TL üretimi Temmuz ayında 44,2 milyon adetten, Ağustos ayında 24,3 milyon adede geriledi. Para üstü için çözümü kredi kartında bulan esnaf artan pos cihazı komisyonlarının ardından PTT’ye koştu. 1000 liralık madeni para için 2000 TL’yi bile gözden çıkaran var. İşte detaylar…

Darphane verilerine yansıdı! Kredi kartı da çare olmadı: 1 liralık madeni para üretimi yarı yarıya düştü...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023 Ağustos ayı itibarıyla tedavüle verilen madeni para miktarları belli oldu. Yılın 8 ayında 479,9 milyon adet madeni para dolaşıma girerken, bu yıl hiç 5 kuruş üretilmediği verilere yansıdı. En küçük para olan 1 kuruş ise sadece Temmuz ayında 240 bin adet basıldı.

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1 LİRALIK MADENİ PARA ÜRETİMİNDE YÜZDE 50'LİK DÜŞÜŞ

Nisan ayında toplam basılan madeni para miktarı 36,9 milyon adede kadar gerilerken Temmuz ayında bu rakam 88,3 milyona çıktı. Ancak Ağustos’ta toplam basılan madeni para miktarı yeniden düştü ve 57,2 milyon adet seviyelerine geldi. Temmuz’da 44,2 milyon adet olan madeni 1 TL üretimi ise Ağustos’ta neredeyse yarı yarıya azaldı. 24,3 milyon adetlik düşüş de verilere yansıdı.

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NAKİT Mİ, KART MI?

Dolaşımdaki madeni paranın azalması alışverişte yaşanan sorunların devam etmesine de neden oluyor. Yılın ilk yarısında nakit paraya alternatif olarak esnafın bozuk para bulmadığı zaman müşteriden varsa kredi kartı talep ettiği ortaya çıkmıştı. Ancak POS üzerinden yapılan alışverişlerde kişi banka kartı kullanarak taksitsiz peşin ödeme yapsa da esnafa bu para komisyon alınmayacaksa 45 gün sonra iade ediliyor. Komisyon oranları da yüzde 2.5'lara çıkmış durumda.

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ESNAF MADENİ PARA İÇİN PTT KUYRUĞUNDA

1 liralık madeni para miktarı azalınca esnaf Türkiye’nin dört bir yanında bozuk para için PTT önlerinde kuyruğa girdi. Esnaflar her ay bozuk para için PTT sırasına girdiğini dile getirirken, bazıları ise 1000 liralık bozuk para için 2000 TL vermeyi göze aldıklarını söyledi. Hatta bazıları ise madeni paranın artık altın değerinde olduğunu belirtti.

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DARPHANE AĞIRLIK AZALTTI

Öte yandan Darphane geçtiğimiz aylar 14 yıl sonra ilk kez madeni paralarda değişiklik kararı almıştı. Maliyeti yükselen 1 TL'nin gramajı 8,1 gramdan, 6,6 grama, 50 kuruş ise 6.8 gramdan 5.5 grama düşürüldü. Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı. Üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı.


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madeni para

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