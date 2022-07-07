Altın ve dolar için olay sözler: ‘Çekirdek parası’ diyerek uyardı: İslam Memiş’in bu açıklamaları çok konuşulacak

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların bankanın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi ile pozitif bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

Yüksek enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan ABD ekonomisinde Fed'in önceliği enflasyona verdiği görülüyor. Dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, bankanın yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para politikasında "daha kısıtlayıcı" olabileceğini gösterdi.

Tutanaklarda, "Üyeler, ekonomik görünümün kısıtlayıcı bir politika duruşuna geçmeyi gerektirdiği konusunda hemfikirdi ve yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha da kısıtlayıcı bir duruşun uygun olabileceği ihtimalini kabul ettiler." değerlendirmesi yer aldı. Tutanaklarda, birçok katılımcının, Komitenin politika duruşunu gerektiği gibi ayarlama kararlılığının sorgulamaya başlanması halinde yüksek enflasyonun kalıcı hale gelebileceği yönünde önemli bir riskin bulunduğunu değerlendirdiği aktarıldı.

Fed yetkililerinin temmuz ayı toplantısında 50 veya 75 baz puanlık bir faiz artışının uygun olacağı görüşünde olduğuna işaret edilen tutanaklarda, yetkililerin birçoğunun enflasyonun kalıcı hale gelme riskini gördüğü kaydedildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali güçlü şekilde fiyatlanmaya devam ederken, eylül toplantısında faiz artışının 50 baz puan olmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

FOMC toplantı tutanaklarının ardından tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 12 baz puan artışla yüzde 2,94'e yükseldi. Tahvil piyasalarındaki satış eğilimine karşın güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107,3'le 30 Ekim 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, söz konusu endişelerin dolar talebini desteklemeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bu gelişmelerle dün yurt içinde dolar/TL kuru yükselişi ivme kazandı. Dün yüzde 1,3 artışla 17,22’den kapanan kur bugün 17,30 lira seviyesine kadar yükseldi.

ONS ALTIN YEDİ AYIN DİBİNDEN TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan, resesyon endişeleriyle güçlü seyreden dolar, emtia fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Altının ons fiyatı da dün yüzde 1,5’tan fazla azalışla 1.732 dolara inerek 7 ayın dibini görmesinin ardından güne artıda başladı. Ons altın şu sıralar 1741 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı ise dolardaki yükselişe rağmen ons tarafındaki düşüşle baskılanıyor. Bu sebeple artışlar dolar tarafındaki kadar ani olmazken altının gram fiyatı bu sabah 967 liradan alıcı ile buluşuyor.

Yatırımcılar altın ve dolar fiyatlarına ilişkin analist yorumlarını araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ne kadar olur, gram altın fiyatı yükselir mi, en iyi yatırım aracı hangisi, kısa ve uzun vadede nelere yatırım yapılmalı gibi soruların yanıtı paylaştı.

İşte İslam Memiş’in açıklamalarından satırbaşları:

“ARTIK MANTIĞINIZLA HAREKET ETMELİSİNİZ”

Küresel piyasalarda ciddi bir dalgalanma var. Ciddi bir belirsizlik var. Dolar endeksi 106 seviyesinin üzerinde. Dolar karşısındaki bütün yatırım araçlarında sert değer kayıpları görüyoruz. Özellikle altının ons fiyatında 1765, gümüşün ons fiyatında 19 dolar, kripto paralarda yatay seyir var. Diğer enstrümanlarda mesela brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler görüyoruz. Ancak bu sert düşüşler aslında resesyonun başladığının bir işaretidir. Yani emtia fiyatları düşüyor, dolar fiyatları yükseliyorun cevabı resesyon. Son 6 aydır resesyon beklemiyorum diyenler son 1 senedir geçici enflasyon söylemiyle piyasayı oyalayanlardı. Bugün küresel piyasalarda resesyon başladığını gördük. Yani son 2 gündür, Eylül ve Ekim aylarında gelen büyük tufanın ayak habercisidir bunlar. Küresel ekonomide enfasyonla mücadele sadece faiz artırımı ile olmayacaktır. Siz bundan sonra duygularınızla değil mantığınızla hareket etmeniz gereken küçük yatırımcılarsınız. Çünkü sizin yatırımınız perde arkasından finans sektörünü yönetenler için bir çekirdek parası!

“ALTIN FİYATLARINDA TUZAĞA DÜŞMEYİN”

Altının fiyatı düştü diye haberler görüyorsunuz ancak ons fiyatından bahsediyorlar. Gümüşün ons fiyatından bahsediyorlar. Dolar endeksinden bahsediyorlar. Siz şu anda gram altın TL fiyatını televizyon ekranlarında 977 lira seviyesinde görüyor olabilirsiniz. Bankadan gram altın aldığınız zaman gram altın fiyatının şu anda 994 lira olduğunu göreceksiniz. Kapalıçarşı piyasasında şu an gram altın fiyatının 994 lira seviyesinde olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden yanılgıya düşmeyin, tuzağa düşmeyin. Varlıklarınıza sahip çıkın. Şu anda bir soygun piyasası içerindesiniz. Ciddi bir soygun yapılıyor. O yüzden duygularınızla değil mantığınızla hareket edin.

“BU FİYATLARDAN DOLAR ALINMAZ”

Enflasyon demek altın demektir, enflasyon demek gümüş demektir. Şu anda 40 yıl içerisindeki en büyük fakirlik yaşanıyor. Varlıklarınıza çökülüyor. Enflasyon demek değerli madenlerin güvenli limanı demektedir. Buna rağmen siz almış olduğunuz ya da biriktirmiş olduğunuz altın veya gümüşün değerini kaybedeceğini mi düşünüyorsunuz. Siz Eylül ve Ekim aylarında göreceksiniz. Bu aralar sosyal medyada yine komik bir algı var. Çuvallarla paralar gelecekmiş, dolar 6 liraya düşecekmiş. "Miş, muş, cak, cuk" ile eğer yatırımlarınıza yön verirseniz, hazır varlıklarınızı satarsanız ayazda kalır, o 6 lirayı da çok beklersiniz. Küresel dünyada şu anda doların değer artış süreci var. Türkiye'de yüzde 80'e yaklaşmış bir enflasyon var. Sizin stoklarınız ve rezervleriniz şu anda azalmaya devam ediyor. Bilhassa doların bir rezerv para olmadığını sosyal medya hesaplarımda ifade ettim. Evet, dolar bir yatırım aracı değildir. Dolar sizi enflasyona karşı korumaz. O yüzden hep ifade ettiğim gibi 17-18 liralardan dolar alınmaz.



