Davayı kazandı 'Elimiz gitmiyor' Evlerine dönemediler! 5 yıldır uğraşıyor 'Korkuyoruz'

2018 yılında görme ve duyma engelli olarak dünyaya gelen oğlunun tedavisi için İzmir'e taşınan aile, hastaneye rahat gidebilme amacıyla Mayıs 2020'de İzmir Arkas Bayii'nden Opel Crossland X SUV marka bir araç satın aldı. Ancak araç, kısa süre içinde arızalar vermeye başladı ve 5 yıldır araç arızaları giderilmediği iddia edildi.

2021 yılından itibaren çeşitli parçaları değişen araç, 2022-2023 yıllarında ise motor değişimi gördü. Buna rağmen sorunlar devam etti ve aile defalarca yolda kaldı. Mağduriyet üzerine dava açıldı, dava kazanıldı ancak temyiz sürecinde yalnızca değer düşüklüğü verildi.

YOLDA KALMAKTAN KORKUYORLAR

Ağustos ayında Diyarbakır'a ziyareti için gelen aile, bu kez aracın çekişten düşmesiyle tekrar yolda kaldı. Yaklaşık bir haftadır İzmir'e dönemeyen aile, engelli çocukları ile büyük zorluk yaşadıklarını belirterek, "Artık yolda kalmaktan korkuyoruz, kontağı çevirmeye elimiz gitmiyor" diyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Otomobil Sahibi Abdullah Aktaş, 2018 yılında oğlunun görme ve duyma engelli olarak doğduğunu Diyarbakır ve Mardin bölgesinde gerekli imkanları bulamayınca İzmir'e tayin istediğini, İzmir'e gittikten sonra, oğlunu hastaneye ve okula rahatlıkla götürmek için 2020 yılı Mayıs ayında İzmir Arkas Opel Bayii'nden Opel Crossland X marka bir araç aldıklarını söyledi. Aktaş, "Aracımız 2021 yılından sonra arıza vermeye başladı. 2022 itibariyle aracın çeşitli parçaları değişti. 2022-2023 yıllarında aracın motoru değişti. Ancak motor değiştikten sonra da yine yolda kalmaya devam ettik. Defalarca yolda kaldık. Mahkemeye gittik, dava açtık ve kazandık. Karşı taraf davayı temyize taşıdı, temyiz sonucunda sadece değer düşüklüğü verildi. 2025 yılı Temmuz ayında, bayram tatili döneminde aracımızın motor arıza ışığı yandı. Ağustos ayında memleketimiz Diyarbakır'a aile ziyareti için geldiğimizde ise bu kez aracımız çekişten düştü. Yaklaşık 5-7 gündür İzmir'e dönemiyoruz" dedi.
Biz artık çocuğumuzla, engelli oğlumuzla yollarda kalmak istemiyoruz diyen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Elimiz varmıyor kontağı çalıştırmaya. Güvenle gidemiyoruz, yolda korkuyoruz, çekiniyoruz. Lütfen bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz."

