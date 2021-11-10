Dayanışma ruhu adım adım büyüdü: Kadın ve İklim Projesi tamamlandı

Kadın ve İklim Projesi, 2019 yılının Aralık ayından beri yürütülen çalışmalarla daha adil bir ekonomi için ilham kaynağı oldu. Türkiye’de farklı coğrafyalarda iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle mücadele eden, farklı alanlarda üretim yapan kadın topluluklarının görünürlüğünü sağlamak amacıyla kurgulanan projede iki yıl içerisinde önemli kazanımlar elde edildi:

-Proje süreci boyunca iklim ve biyolojik çeşitlilik krizleri ile mücadele eden kadın toplulukların hikayeleri ‘KAD.İM Belgeseli’ ismiyle paylaşıldı ve belgesel BIFED’de (Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali) Panorama kategorisinde gösterildi.

-Toplulukların ihtiyaçlarından yola çıkarak ‘KAD.İM Sohbetler’ serisi düzenlendi.

-Türkiye’deki iklim krizi ve kadın meselelerinin akademik düzeyde tartışılmasına destek olabilmek için bu hikayelerden yola çıkarak bir araştırma raporu hazırlandı.

-Projenin devamlılığını sağlamak amacıyla kadın toplulukları arasında bir dayanışma ağı kurulmak üzere ‘Önemsiyoruz’ girişimi ile birlikte atölyeler düzenlendi.

Yapılan atölyelerden yola çıkarak Topluluk İhtiyaç Analizi Araştırma Raporu hazırlandı. Asena Akan’ın destekleri ile kadınların kendi seslerinin de olduğu ‘Yaşamla Bir Oluyorum’ şarkısı Spotify, Youtube ve Itunes platformlarında ulaşılabilir hale getirildi.

-Toplulukların birbirini tanımalarına, ürettikleri ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve işbirliği yapmalarına altyapı sağlanması için açık kaynaklı bir harita oluşturuldu.

-İklim ve biyolojik çeşitlilik krizleri ile mücadele etme yöntemlerini destekleyerek, hali hazırda üretime başlayacak topluluklar için yol gösterici olmak amacıyla Adil ve İyi Uygulamalar Rehberi yayımlandı.

Ekoloji ve ekonominin birbirini desteklediği, kadın topluluklarının bir araya gelerek dayanışma ruhunu yaşattığı ve mevcut krizlere ışık tutarak kamusal çözümler aranmasının yolunu açan Kadın ve İklim Projesi, iklim ve biyolojik çeşitlilik krizi ile mücadelede büyük bir umut ışığı oldu. Proje kapsamında yayımlanan tüm içeriklere kadim.org adresinden, belgesele ise Türetim Ekonomisi Derneği Youtube sayfasından ulaşılabilecek.

