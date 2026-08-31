DDKKM toplam stok bakiyesi sıfırlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, DDKKM hesaplarının stok bakiyelerinin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, DDKKM toplam stok bakiyesi temmuz ayında 10 milyon dolar azalarak sıfıra indi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır