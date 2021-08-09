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Decacorn nedir? İşte Decacornun anlamı! Trendyol’dan Türkiye’de bir ilk

09.08.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren e-ticaret platformu Trendyol, 1,5 milyar dolar yeni yatırımının ardından değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Trendyol, Decacorn tanımına sahip ilk Türk şirket olarak tarihe geçti.

Decacorn nedir? İşte Decacornun anlamı! Trendyol’dan Türkiye’de bir ilk

Girişim sermayelerinin değerlendirilmesinde önemli bir yeri bulunan decacornun anlamı, 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılır. Değeri 1 milyar dolara ulaşan şirketlerin ‘Unicorn’ olarak isimlendirilmesinin ardından 10 milyar dolar değerlendirmeye ulaşan şirketler için de ‘’decacorn’’ kelimesi kullanılıyor.

DECACORN NEDİR?

Değeri bir milyara ulaşan şirketlerin 2013’te Cowboy Ventures’ın kurucusu Aileen Lee tarafından ‘Unicorn’ olarak adlandırılmasının arkasından 10 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler için de ‘’decacorn’’ ifadesi kullanılmaya başlandı.

DECACORNUN ANLAMI NEDİR?

Decacorn, ‘onboynuz’ yani değeri 10 milyar doları aşmış şirketlerin sınıflandırıldığı terimdir.

Çinli Alibaba’ya ait e-ticaret şirketi Trendyol, 1,5 milyar dolarlık yeni yatırımla değerlemesini 16,5 milyar dolara yükseltti.

Bu şekilde Trendyol, değeri 10 milyar doları aşan şirketler için kullanılan ‘decacorn’ tanımına sahip ilk Türk teknoloji olarak adını tarihe yazdırdı.

KATAR DA YATIRIMA KATILDI

Yeni yatırım turu, Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2 ile ABD merkezli yatırım fonu General Atlantic önderliğinde gerçekleşti. ADQ (BAE), Berlin merkezli Princeville Capital ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı.

Trendyol'un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu 2021 yılı başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yaptı.

SoftBank Investment Advisers, bölgenin önemli yatırımcılarından Princeville Capital ve ADQ bu yatırım turuyla birlikte Türkiye’deki ilk yatırımlarını gerçekleştirmiş oldu.

3 SENE ÖNCE 1 MİLYAR DOLARDI

Trendyol Nisan 2021 tarihinde yaptığı sermaye artışıyla mevcut ortağı Alibaba'dan 350 milyon dolar yatırım alarak, şirket değerlemesini 9,4 milyar dolara çıkarmıştı.

Yüzde 86,50’lik hissesi Çinli e-ticaret ve bilişim devi Alibaba'ya ait olan Trendyol, 2018’de Alibaba ortak olduğunda yaklaşık 1 milyar dolar değerlemeye sahipti. 3 senede şirket değerini katlamış oldu.

Borsa İstanbul’daki en değerli şirket olan Çelik Fabrikaları A.Ş. ile Ereğli Demir’in değeri 8 milyar dolar seviyesinde yer alıyor.

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