FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Değeri 1 milyar euro! Almanya’daki müzeden çalınan eşyaların bir bölümü bulundu

Değeri 1 milyar euro! Almanya’daki müzeden çalınan eşyaların bir bölümü bulundu

19.12.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’daki Grüne Gewölbe Müzesi'nde 25 Kasım 2019 yılında çalınan ve değeri dudak uçuklatan birçok değerli eşya Berlin polisince ele geçirildi. Olayın failleri yakalanırken 31 parça değerli eşyanın değerinin tam 1 milyon euro olduğu öğrenildi.

Değeri 1 milyar euro! Almanya’daki müzeden çalınan eşyaların bir bölümü bulundu

Almanya'da Dresden kentindeki Grüne Gewölbe Müzesi'nden 3 yıl önce çalınan değerli eşyaların büyük bölümünün bulunduğu bildirildi. Çalınan mücevherlerin değerinin 1 milyar euro olduğu belirtildi.

Dresden Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak açıklamada Grüne Gewölbe Müzesi'nden çalınan eşyaların büyük bir bölümünün Berlin'de ele geçirildiği ifade edilirken, "İlk incelemede sonucunda, elmas setinden şapka dekorasyonu ve Polonya Beyaz Kartal Nişanı gibi birkaç parça da dahil olmak üzere 31 ayrı parça bulunmaktadır" denildi.

3548462_eaa9182c00bb6578129822d7064a5b58

Dresden polisi, ele geçirilen parçaların kente getirildiğini ve burada Dresden Devlet Sanat Koleksiyonlarından uzmanlarca inceleneceğini duyurdu. Eşyaların güvenlik önlemleri alınarak Dresden'e götürüldüğü, bunların burada uzmanlar tarafından inceleneceği kaydedildi.

FAİLLER TESPİT EDİLDİ

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Grüne Gewolbe'den çalınan eşyaların bulunmasından dolayı polise ve yargı mensuplarına teşekkür ederek, "Grüne Gewölbe'deki değerli eserler eyaletimizin kültürel mirasının bir parçasıdır. Emniyet ve savcılığın kararlı ve profesyonel çalışmaları sayesinde failler tespit edildi, yakalandı ve bu suç aydınlatıldı." ifadesini kullandı.

3548462_74cc5a324bf1fd0b37ff4adfbb95a357

Grüne Gewölbe Müzesi'nde 25 Kasım 2019’da gerçekleşen soygunda aralarında mücevherlerin de bulunduğu çok sayıda değerli eşya çalınmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
%100'lük zam sonrası büyük tuzak! %100'lük zam sonrası büyük tuzak!
Asgari ücret ne kadar olacak? 'Tarihi hata' diyerek o rakamı işaret etti: 1000 lira üstüne...Asgari ücret ne kadar olacak? 'Tarihi hata' diyerek o rakamı işaret etti: 1000 lira üstüne...
Asgari ücrette kritik tarih belli olduAsgari ücrette kritik tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

98 bin kişinin işi tehlikede! Sadece 12 gün kaldı

98 bin kişinin işi tehlikede! Sadece 12 gün kaldı

%100'lük zam sonrası büyük tuzak!

%100'lük zam sonrası büyük tuzak!

Sıfır otomobilde yeni yıl zammı endişesi: Daha gemideyken satıldılar!

Sıfır otomobilde yeni yıl zammı endişesi: Daha gemideyken satıldılar!

Bakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdük

Bakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdük

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.