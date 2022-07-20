FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Değeri 15 katına çıkacak! İlk temel atıldı

Değeri 15 katına çıkacak! İlk temel atıldı

20.07.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da fındık kabuğunun değerini arttırmak için çalışmalar başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hayata geçirecekleri ‘Aktif Karbon Üretim Tesisi’ ile ilk etapta 22 bin ton fındık kabuğundan 2 bin 200 kilogramlık aktif karbon üretileceğini belirterek, “Bu çalışma neticesinde de şuanda yaklaşık 2,5 TL olan fındıkkabuğu, 5 dolar cinsinde bir ürüne doğru çıkacak” dedi.

Değeri 15 katına çıkacak! İlk temel atıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındığın hem kapsülü hem de kabuğundan yararlanmak ve ekonomiye katma değer katacak yeni projeleri hayata geçiriyor. Fındıktan çikolata üretimi gerçekleştiren çalışmaya imza atarak Kybele markasını ortaya çıkaran Başkan Güler, şimdi de fındığın kapsül ve kabuğunun üreticiye ekonomik fayda sağlayacak ürün haline gelmesi için iki önemli çalışmaya imza attı.

Buna göre, birçok sektörün ham maddesi özelliğini taşıyan fındık kabuğundan aktif karbon üretiminin gerçekleştirilmesi için ilk adım atıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde fındık kabuğundan aktif karbon üretmek amacıyla kurulumu gerçekleştirilecek olan ‘Aktif Karbon Üretim Tesisi’nin temel atma töreni düzenlendi. 3 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan tesiste ilk etapta 22 bin ton fındık kabuğu, 2 bin 200 kilogramlık aktif karbona dönüştürülecek.

AW671146_02 (1)

Tesisin temel atma töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, böyle bir hayali gerçekleştirmek adına ilk ciddi adımı attıklarını söyledi. Başkan Güler, proje ile ilgili görüşmelerin tamamlandığını ifade ederek, kentte fındıktan, tarımdan, rüzgar enerjisinden, turizmden faydalanmak adına şirketler kurduklarını, gençler için ise yazılım şirketini hayata geçirdiklerini belirtti.

AW671146_03

“ÖNCEDEN SOBADA YAKILAN FINDIK KABUĞUNDAN AKTİF KARBON ÜRETMEK İSTİYORUZ”

Fındığın ham haliyle satılması durumunda 2 milyar dolar ekonomiye katkı sağlandığını, çikolataya dönüştürüldüğünde ise bu rakamın 8 milyar dolara ulaştığını kaydeden Başkan Güler, bu çerçevede çikolata fabrikasında da üretime geçmeyi amaçladıklarını kaydetti. Güler, 600 bin ton fındıktan 300 bin ton kabuk çıktığını ifade ederek, “Bu kabukları önceden odunluğa koyar ve yakardık. Şimdi ise bundan aktif karbon yapmak istiyoruz. 1980’li yılların sonunda Ordu İş Adamları Derneği’ni kurarken, fındık kabuğunun üzerindeki çalışmalara ağırlık verdik. Çok şükür o projemiz gelişti ve bundan neler yapabileceğimizi düşündük ve bunlardan bir tanesi aktif karbon” dedi.

AW671146_06

“2,5 TL OLAN KABUĞUN FİYATI 5 DOLAR SEVİYESİNE ULAŞACAK”

“Aktif karbon, gıdaların ve suyun temizlenmesinde, çevrede, maske ve ilaç yapımının yanında nükleerde bile kullanılabilen bir madde” diyen Başkan Güler, "Biz önceden bu fındık kabuğunu yakıyorduk, şimdi 22 bin ton kabuğu alacağız bundan 2 bin 200 kilogramlık aktif karbon yapacağız. Bu çalışma neticesinde de şuanda yaklaşık 2,5 TL olan fındık kabuğu, 5 dolar cinsinde bir ürüne doğru çıkacak. Bunu yaparken de burada ilave bir takım ürünler çıkacak. İnşallah onları da yapmak için çalışmalar sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Güler, "Aktif karbonu yaparsak eğer karlı bir iş, hedefe ulaşmış oluyoruz. Ama nasip olur da birkaç adım daha çalışmaları ilerletirsek, içini yiyip de dışını attığımız kabuktan neler yapılabileceğini inşallah gösteririz diye ümit ediyoruz. Buradaki amacımız bu” şeklinde konuştu.

ORKENT Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Şen, temeli atılan ‘Aktif Karbon Üretim Tesisi’nin yaklaşık 3 bin 400 metrekare alana kurulu olacağını, 600 metrekarelik alanın idari bina olacağını ve geri kalan kısmının ise üretim yapacağını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dua yapılarak, üretim tesisinin ilk temeli atıldı. Temel atma işleminin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları protokol üyeleri ve beraberindekiler, tesis alanında incelemelerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...
Güncel KYK borcu ödeyenlerin faizleri de silindi mi?Güncel KYK borcu ödeyenlerin faizleri de silindi mi?
Motorinden sonra benzine de üst üste indirimMotorinden sonra benzine de üst üste indirim
Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
rakamalr ve hesaplar eksik veya yanıltıcı olmuş. aktif karbon binde bir çıkıyorsa 15 katına çıkması kar değil zar ettirir. kabugun fiyarı çıkacaksa %99,9 u nasıl degerlendiriliyor, pek setaya girmemişler. atık olmaması lazım. neyse yine de doğru yoldayız
findik kabugunun fiyatini dusurun once. sektoru rezil ettiniz , bitirdiniz. bu fiyata bu urun satmiyor hindistan cevizi varken. siz aktif karbon uretmeden biz urettik test ettik. hindistan cevizinden daha verimsiz bir urun ortaya cikiyor. ve hindistan cevizinden daha pahali. yani yurtdisiyla rekabet imkansiz. kabuk fiyatlari geri gelmesi lazim yoksa o fabrikalar elinizde patlar.

En Çok Okunan Haberler

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül

Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Fahiş kira artışları ev sahiplerinin başına bela oldu!

Fahiş kira artışları ev sahiplerinin başına bela oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.