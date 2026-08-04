Değeri her yıl artıyor: Kilogram fiyatı 1900 TL oldu

Coğrafi işaret tesciline sahip Ardahan çiçek balının 2026 yılı için uygulanacak satış fiyatı netleşti. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen sektör temsilcileri, coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının kilogram fiyatını 1900 lira olarak belirledi.

Ardahan'ın zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımlı meralarında üretilen, kendine has aroması ve kalitesiyle öne çıkan çiçek balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş ürünler arasında bulunuyor.

FİYAT BELİRLENİRKEN PİYASA KOŞULLARI DİKKATE ALINDI

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, fiyat belirleme sürecinde komşu illerdeki piyasa koşullarının da göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Demirci, alınan kararın Ardahan'daki arıcılık sektörü için hayırlı olmasını diledi.

Coğrafi işaretli balın, belirlenen üretim kriterlerine uygun şekilde üretildiği ve denetimlerden geçirilerek tüketiciye sunulduğu da vurgulandı.

ÜRETİCİLERE DUYURULACAK

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ise belirlenen fiyatın üreticilere bildirileceğini ifade etti.

Evliyaoğlu, yapılan değerlendirmeler sonucunda coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının kilogram fiyatının 1900 lira olarak belirlendiğini belirterek, kent genelinde yaklaşık 35 bin kovan ile 650'yi aşkın arıcının faaliyet gösterdiğini söyledi.

ARDAHAN EKONOMİSİNİN ÖNEMLİ DEĞERLERİ ARASINDA

Coğrafi işaret tesciline sahip Ardahan çiçek balı, sahip olduğu kalite ve üretim standartlarıyla ilin önemli ekonomik değerleri arasında yer almayı sürdürüyor. Belirlenen kriterler doğrultusunda üretilen ve denetlenen ürün, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından güvence sunuyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır