4 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Bu salı BİM raflarında zeytinyağı, pirinç, bal ve bakliyat gibi temel ürünlerin yanı sıra gofret, cips, çikolata ve soğuk içecek atıştırmalıklar yer alıyor. Temizlik tarafında çamaşır deterjanı, yüzey havlusu ve oda kokusu; kişisel bakımda ise güneş kremi, yüz temizleme jeli, şampuan ve parfümler dikkat çekiyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Mr. Oxy smart yüzey temizlik havlusu 100'lü 69 TL

Mr. Oxy smart yüzey temizlik havlusu 100'lü 69 TL

ABC sıvı çamaşır deterjanı 4 l 199 TL

Peros ultra çamaşır suyu bahar ferahlığı 3700 ml 149 TL

Miss sirke özlü temizleyici 1 l 65 TL

Güldal köpük ocak fırın temizleyici 500 ml 59 TL

Peros sıvı sabun 2,94 l 119 TL

Bulut konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1500 ml 99 TL

Air wick kokulu çubuk oda kokusu 25 ml 139 TL

Ecco yeşil dünya kraft peçete 35 TL

Naturalove figürlü kaş usturası 55 TL

Naturalove çok fonksiyonlu tırnak törpüsü 79 TL

Naturalove kutulu tırnak makası seti 139 TL

Naturalove renkli seyahat seti 99 TL

Red queen banyo lifi 35 TL

Ashley joy şampuan 475 ml 195 TL

Dalan duş jeli 450 ml 65 TL

Naturalove temalı baskılı peçete 55 TL

Naturalove aynalı kutulu mini makyaj fırçası seti 199 TL

Naturalove renkli makyaj süngeri 49 TL

Voit parfüm 100 ml 219 TL

Mage güzellik sabunu 100 g 35 TL

Pure korean göz altı bandı 59 TL

Quickdish renkli temizlik bezi 69 TL

Quickdish 2'li bulaşık süngeri 39 TL

Pantene saç kremi 275 ml 129 TL

Pantene şampuan 625 ml 179 TL

Pantene saç yağı 100 ml 219 TL

Caldion-jagler 2'li deodorant seti 2x150 ml 169 TL

Morfose saç maskesi 25 ml 19,50 TL

Pure korean akne bandı 35 TL

Hydra ahşap ayak törpüsü 119 TL

Colgate diş macunu optic white 50 ml + super clean black diş fırçası 109 TL

Epi tüy dökücü krem 100 ml 69 TL

Remove yüz ağda bandı 59 TL

Remove ağda bandı maxi set 89 TL

Remove ağda roll-on kartuş 100 ml 65 TL

Remove ağda bezi 59 TL

Defans losyon sinekkovan 90 ml 99 TL

Detan elektrolikit cihaz + yedek 219 TL

Detan elektrolikit yedek 169 TL

Sinoz güneş kremi 50 ml 359 TL

Sinoz güneş koruyucu krem 50 ml 279 TL

Sinoz yüz temizleme jeli 200 ml 159 TL

Sinoz yüz bakım kremi 50 ml 259 TL

Sinoz göz bakım kremi 15 ml 239 TL

Sinoz peeling 200 ml 169 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Centro yer fıstıklı kremalı gofret 142 g 34 TL

Centro yer fıstıklı kremalı gofret 142 g 34 TL

Emsal yer fıstığı ezmesi çeşitleri 1000 g 169 TL

Torku kakaolu fındık kreması 920 g 255 TL

Pepsi gazlı içecek kola 4x1 l 169 TL

Yedigün portakal aromalı gazlı içecek 4x1 l 169 TL

Ülker kekstra xl portakal jöleli kek 70 g 14 TL

Tadelle çikolatalı gofret 28 g 9,75 TL

La mole çikolata dolgulu fındıklı bisküvi çeşitleri 140 g 159 TL

Herby armut ve şeftalili soğuk çay 250 ml 39,50 TL

Nescafe vişne aromalı ve çikolatalı soğuk kahve 250 ml 54,50 TL

Pez oyuncaklı şeker çeşitleri 25,5 g 129 TL

Eti crax ranch sos aromalı çeşnili çubuk kraker 175 g 37,50 TL

CC çikolata kalp mozaik pasta bisküvi 300 g 49 TL

Maxfly enerji içeceği çeşitleri 250 ml 25 TL

Lipton portakal ve mango aromalı soğuk çay 1 l 49,50 TL

Doritos mısır cipsi 115 g 52 TL

Cheetos mısır çerezi 100 g 52 TL

Fellas protein bar 50 g 79,50 TL

Doğanay meyveli içecek limonata 2 l 69,50 TL

Freşa sakız aromalı gazoz 6x200 ml 79,50 TL

Züber nohut cipsi 75 g 69,50 TL

Dippo mini kornet külah 90 g 39 TL

Dr. Oetker fındık aromalı soğuk kahve karışımı 50 g 39,50 TL

Fuska kuzukulağı ve limon aromalı gazlı içecek 250 ml 25 TL

Lavi karışık meyveli içecek 1 l 55 TL

İndirimli atıştırmalıklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Güven asa riviera zeytinyağı 2 l 465 TL

Güven asa riviera zeytinyağı 2 l 465 TL

Balparmak balkovan süzme çiçek balı 850 g 495 TL

Güven asa natürel sızma zeytinyağı 1 l 285 TL

Efsane ekonomik pilavlık pirinç 5 kg 249 TL

Yayla bulgur çeşitleri 1 kg 39 TL

Arbella makarna çeşitleri 22,50 TL

Tat superfoods börülce 500 g 59 TL

Tat superfoods keten tohumu 500 g 49 TL

Tat superfoods maş fasülyesi 500 g 59 TL

Tat superfoods karabuğday 500 g 49 TL

Kent boringer topping sos çeşitleri 300 g 69 TL

Nudo egg noodle 350 g 59 TL

Munu siyez unlu tortilla lavaş 360 g 37,50 TL

Tukaş domates salçası 1650 g 135 TL

Marmarabirlik marbir siyah zeytin 261-290 adet/kg 1 kg 215 TL

Yayla haşlanmış bakliyat çeşitleri 150 g 37,50 TL

Tukaş sos çeşitleri 49 TL

Chef seasons çeşni çeşitleri 65 TL

Sera yaprak sarma 220 g 75 TL

Kelly's fitness club çikolatalı fındıklı granola 300 g 79 TL

Wasa gevrek ekmek 275 g 99 TL

Kent boringer krem şanti 3x75 g 60 TL

7days kakao kremalı kruvasan 6x40 g 85 TL

Gıda kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 4 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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