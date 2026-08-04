4 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Bu salı BİM raflarında zeytinyağı, pirinç, bal ve bakliyat gibi temel ürünlerin yanı sıra gofret, cips, çikolata ve soğuk içecek atıştırmalıklar yer alıyor. Temizlik tarafında çamaşır deterjanı, yüzey havlusu ve oda kokusu; kişisel bakımda ise güneş kremi, yüz temizleme jeli, şampuan ve parfümler dikkat çekiyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Mr. Oxy smart yüzey temizlik havlusu 100'lü 69 TL
- Mr. Oxy smart yüzey temizlik havlusu 100'lü 69 TL
- ABC sıvı çamaşır deterjanı 4 l 199 TL
- Peros ultra çamaşır suyu bahar ferahlığı 3700 ml 149 TL
- Miss sirke özlü temizleyici 1 l 65 TL
- Güldal köpük ocak fırın temizleyici 500 ml 59 TL
- Peros sıvı sabun 2,94 l 119 TL
- Bulut konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1500 ml 99 TL
- Air wick kokulu çubuk oda kokusu 25 ml 139 TL
- Ecco yeşil dünya kraft peçete 35 TL
- Naturalove figürlü kaş usturası 55 TL
- Naturalove çok fonksiyonlu tırnak törpüsü 79 TL
- Naturalove kutulu tırnak makası seti 139 TL
- Naturalove renkli seyahat seti 99 TL
- Red queen banyo lifi 35 TL
- Ashley joy şampuan 475 ml 195 TL
- Dalan duş jeli 450 ml 65 TL
- Naturalove temalı baskılı peçete 55 TL
- Naturalove aynalı kutulu mini makyaj fırçası seti 199 TL
- Naturalove renkli makyaj süngeri 49 TL
- Voit parfüm 100 ml 219 TL
- Mage güzellik sabunu 100 g 35 TL
- Pure korean göz altı bandı 59 TL
- Quickdish renkli temizlik bezi 69 TL
- Quickdish 2'li bulaşık süngeri 39 TL
- Pantene saç kremi 275 ml 129 TL
- Pantene şampuan 625 ml 179 TL
- Pantene saç yağı 100 ml 219 TL
- Caldion-jagler 2'li deodorant seti 2x150 ml 169 TL
- Morfose saç maskesi 25 ml 19,50 TL
- Pure korean akne bandı 35 TL
- Hydra ahşap ayak törpüsü 119 TL
- Colgate diş macunu optic white 50 ml + super clean black diş fırçası 109 TL
- Epi tüy dökücü krem 100 ml 69 TL
- Remove yüz ağda bandı 59 TL
- Remove ağda bandı maxi set 89 TL
- Remove ağda roll-on kartuş 100 ml 65 TL
- Remove ağda bezi 59 TL
- Defans losyon sinekkovan 90 ml 99 TL
- Detan elektrolikit cihaz + yedek 219 TL
- Detan elektrolikit yedek 169 TL
- Sinoz güneş kremi 50 ml 359 TL
- Sinoz güneş koruyucu krem 50 ml 279 TL
- Sinoz yüz temizleme jeli 200 ml 159 TL
- Sinoz yüz bakım kremi 50 ml 259 TL
- Sinoz göz bakım kremi 15 ml 239 TL
- Sinoz peeling 200 ml 169 TL
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Centro yer fıstıklı kremalı gofret 142 g 34 TL
- Centro yer fıstıklı kremalı gofret 142 g 34 TL
- Emsal yer fıstığı ezmesi çeşitleri 1000 g 169 TL
- Torku kakaolu fındık kreması 920 g 255 TL
- Pepsi gazlı içecek kola 4x1 l 169 TL
- Yedigün portakal aromalı gazlı içecek 4x1 l 169 TL
- Ülker kekstra xl portakal jöleli kek 70 g 14 TL
- Tadelle çikolatalı gofret 28 g 9,75 TL
- La mole çikolata dolgulu fındıklı bisküvi çeşitleri 140 g 159 TL
- Herby armut ve şeftalili soğuk çay 250 ml 39,50 TL
- Nescafe vişne aromalı ve çikolatalı soğuk kahve 250 ml 54,50 TL
- Pez oyuncaklı şeker çeşitleri 25,5 g 129 TL
- Eti crax ranch sos aromalı çeşnili çubuk kraker 175 g 37,50 TL
- CC çikolata kalp mozaik pasta bisküvi 300 g 49 TL
- Maxfly enerji içeceği çeşitleri 250 ml 25 TL
- Lipton portakal ve mango aromalı soğuk çay 1 l 49,50 TL
- Doritos mısır cipsi 115 g 52 TL
- Cheetos mısır çerezi 100 g 52 TL
- Fellas protein bar 50 g 79,50 TL
- Doğanay meyveli içecek limonata 2 l 69,50 TL
- Freşa sakız aromalı gazoz 6x200 ml 79,50 TL
- Züber nohut cipsi 75 g 69,50 TL
- Dippo mini kornet külah 90 g 39 TL
- Dr. Oetker fındık aromalı soğuk kahve karışımı 50 g 39,50 TL
- Fuska kuzukulağı ve limon aromalı gazlı içecek 250 ml 25 TL
- Lavi karışık meyveli içecek 1 l 55 TL
İndirimli atıştırmalıklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Güven asa riviera zeytinyağı 2 l 465 TL
- Güven asa riviera zeytinyağı 2 l 465 TL
- Balparmak balkovan süzme çiçek balı 850 g 495 TL
- Güven asa natürel sızma zeytinyağı 1 l 285 TL
- Efsane ekonomik pilavlık pirinç 5 kg 249 TL
- Yayla bulgur çeşitleri 1 kg 39 TL
- Arbella makarna çeşitleri 22,50 TL
- Tat superfoods börülce 500 g 59 TL
- Tat superfoods keten tohumu 500 g 49 TL
- Tat superfoods maş fasülyesi 500 g 59 TL
- Tat superfoods karabuğday 500 g 49 TL
- Kent boringer topping sos çeşitleri 300 g 69 TL
- Nudo egg noodle 350 g 59 TL
- Munu siyez unlu tortilla lavaş 360 g 37,50 TL
- Tukaş domates salçası 1650 g 135 TL
- Marmarabirlik marbir siyah zeytin 261-290 adet/kg 1 kg 215 TL
- Yayla haşlanmış bakliyat çeşitleri 150 g 37,50 TL
- Tukaş sos çeşitleri 49 TL
- Chef seasons çeşni çeşitleri 65 TL
- Sera yaprak sarma 220 g 75 TL
- Kelly's fitness club çikolatalı fındıklı granola 300 g 79 TL
- Wasa gevrek ekmek 275 g 99 TL
- Kent boringer krem şanti 3x75 g 60 TL
- 7days kakao kremalı kruvasan 6x40 g 85 TL
Gıda kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 4 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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