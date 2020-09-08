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Değerini ikiye katlayan gümüş iyi bir yatırım aracı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 08:59 | Son Güncelleme

Özellikle pandemi dönemi sonrasında değerine değer katarak yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş, son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri. Bir sene içerisinde Türk Lirası karşısında neredeyse değerini ikiye katlayan gümüş, iyi bir yatırım aracı mı? Finans uzmanları gümüş hakkında ne düşünüyor? Gümüşe dair tüm merak edilenleri bu yazıda bir araya getirdik.

Değerini ikiye katlayan gümüş iyi bir yatırım aracı mı?

Eylül 2020 döneminde bir gram gümüşün fiyatı yaklaşık olarak 6.5 TL civarında seyrediyor. Kısa bir süre içerisinde Türk Lirası karşısında değerini katlamayı başaran gümüş, yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Pandemi döneminde ilk olarak değer kaybeden, sonrasında ciddi bir yükseliş yakalayan gümüş birçok yatırımcının portföyünde kendine yer buluyor.

Yatırım konusunda tecrübeli olmayanların daha çok takı olarak satın aldığı gümüş, günümüzde tıpkı altın gibi bir yatırım aracı olarak kullanılıyor. Uzun süredir birçok banka müşterilerine gram gümüş alma imkanı da sunuyor. Öyle ki bazı bankalar, gram gümüşleri fiziki olarak da müşterilerine teslim edebiliyorlar.

GÜMÜŞ İYİ BİR YATIRIM ARACI MI?

Koronavirüs gibi tüm dünyayı bir anda paniğe sürükleyen bir salgın ortamında gümüş ilk etapta hafif bir değer kaybı yaşamıştı. İlk şokun atlatılması ile birlikte diğer değerli madenler gibi gümüş de sert bir şekilde yükselişe geçti ve yatırımcısına önemli kazançlar sağladı.

Salgının ekonomik etkileri yüzünden birçok ülke negatif faize yönelmiş, borsalar ciddi bir şekilde sarsılmıştı. Mevduatın tatmin edici faiz getirmemesi, dünya piyasalarında borsaların çok inişli çıkışlı bir grafik izlemesi, salgının ne zaman biteceğine dair hala elimizde net bir bilginin olmaması gümüşe olan rağbeti artırdı. Arzu ettiği getiriyi diğer enstrümanlardan elde edemeyen yatırımcılar, gümüş gibi değerli madenlere yatırım yapmaya başladılar. Öyle ki birçok önemli uluslararası finans kuruluşunun da portföylerindeki gümüş ağırlığını artırdığı belirtildi.

Diğer finansal enstrümanların arzu edilen seviyede getiri sağlamadığı günümüzde gümüş gibi değerli madenlere yönelim artabilir. Uzmanlar, diğer enstrümanlardan beklediği getiriyi alamayan yatırımcıların ileride yeniden değerli madenlere yönelebileceğini aktarıyorlar.

GÜMÜŞ YÜKSELİR Mİ YOKSA DÜŞER Mİ?

Gümüşün Türk Lirası cinsinden fiyatını iki şey belirliyor: Bunlardan birisi gümüşün değeri, diğeri ise dolar kuru. Örneklemek gerekirse gümüş bir önceki gündeki değerini korusa bile Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında değer kaybederse gümüş fiyatları artacaktır. Dolayısıyla burada çift yönlü düşünmek gerekiyor. Eğer hem değerli madenlere yönelimin artacağı hem de Türk Lirasının değer kaybedeceği düşünülüyorsa gümüş çok yönlü kazanç sağlayabilir.

Diğer taraftan Türk Lirasının güçlenmesi, değerli madenlerin diğer enstrümanlar karşısındaki cazibesini yitirmesi gibi durumlar karşısında gümüş düşüşe geçebilir. Burada en doğru karar, yatırımcıların öngörüsüne kalıyor. Gündemin iyi yorumlanması, diğer finansal enstrümanların ne zaman tekrar cazip hale geleceğinin tespit edilebilmesi gümüş konusunda daha doğru tahminleri mümkün kılacaktır.

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