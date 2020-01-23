DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Tosyalı'ya "Japonya Büyükelçisi Ödülü"

"Yani gidebilecek çok yolumuz var. Demek ki kendimizi daha iyi ortaya koymalı, kaynaklarımızı aktif hale getirmeliyiz. Türkiye'nin gücünü, konumunu, Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliği kapsamında olan ilişkisini doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Biz dünyanın 2,9 trilyonluk gelir hacmine 4 saatten daha kısa sürede erişebilen bir coğrafyadayız. Bunu ticari yakınlığa çevirmek için kaynaklarımızı iyi kullanmalıyız."

Japonya'nın Türkiye'deki bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam yatırımın 2,9 milyar dolar olduğunu ifade eden Batur, şunları kaydetti:

Bakan Yardımcısı Batur, buradaki konuşmasında, Tosyalı'yı diplomasideki başarısından dolayı tebrik etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi konutunda düzenlenen törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, DEİK Başkanı Nail Olpak ve diğer davetliler katıldı.

Japonya ile Türkiye'nin geçmişi uzun yıllara dayanan ilişkilerine dikkati çeken Batur, 50 yıldır çok sayıda Japon yatırımcının Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, 248 Türk firmasının Japon yatırımıyla kurulduğunu dile getirdi.

Batur, "Yatırımların ve ticaret hacmimizin artması adına bu gibi ticari diplomatik faaliyetler çok önemli. Japonya çok önem verdiğimiz, stratejik ve gönül ortaklığımız olan bir ülke." ifadesini kullandı.

- "Türkiye ve Japonya iki devlet tek yürek"

Büyükelçi Miyajima Akio da Tosyalı'nın iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin genişlemesi ve derinleşmesine yönelik katkılarından dolayı ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Japon şirketlerin Afrika'ya açılmalarında üçüncü ülkelerdeki iş birliklerinin Japon hükümeti nezdindeki önemini vurgulayan Miyajima, "Coğrafi uzaklığa rağmen Türkiye ile Japonya iki devlet tek yürek" ifadesini kullandı.

- "Türk-Japon İş Konseyi bizim için çok değerli"

DEİK Başkanı Nail Olpak da Tosyalı'nın aldığı ödülden gurur duyduğunu kaydederek, "Misyonumuzu ticari diplomasi olarak ifade ediyoruz. Türk-Japon İş Konseyi bizim kurulan ikinci iş konseyimizdir. Bizim için çok değerlidir." dedi.

Olpak, Büyükelçi Miyajima'nın Türkiye'deki gayretli çalışmalarından ve "iki devlet tek yürek" ifadesini sıklıkla vurgulamasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Şerif Tosyalı da ödül nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Ticaret savaşlarının dünya gündemini belirlediği bir dönemde aldığımız bu ödül ticaretin birleştirici ve barışçıl gücünü ortaya koyuyor." diye konuştu.

