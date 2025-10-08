Demet Evgar neden gözaltına alındı? Demet Evgar Babataş kimdir, nereli?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, başlatılan soruşturma kapsamında birçok ünlü isme yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda birçok ünlü isim gözaltına alınırken Demet Evgar Babataş da gözaltına alınan isimler arasında. Bu karar sonrası 'Demet Evgar nereli?' ve 'Demet Evgar neden gözaltına alındı?' gibi sorular merak ediliyor.

DEMET EVGAR KİMDİR, NERELİ?

1980 yılında Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, oyunculuk kariyerine Afsem Tiyatrosu'nda başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Evgar, birçok farklı tiyatroda yer aldı.

Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş'la 17 Mart 2022 tarihinde evlendi. Bu evlilikten 18 Ağustos 2022 tarihinde Mavi adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

Banyo Hülya, Beyza'nın Kadınları, Güneşi Gördüm Havar, Yahşi Batı Suzan Van Dyke, Vay Arkadaş Nil, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Yok Artık! Ceyda, Kötü Kedi Şerafettin Misket ve Tacettin, 2017 Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok Handan Aile Arasında Solmaz, Sofra Sırları Neslihan, Topal Şükran'ın Maceraları Şükran Başrol gibi birçok dizide oynayan Demet Evgar, Türk tiyatro, dizi ve sinema sektörüne damgasını vurdu.

DEMET EVGAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Demet Evgar Babataş'a, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok ünlü isimle birlikte 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirmek' suçlamasıyla operasyon düzenledi.

Evgar bu soruşturma kapsamında gözatlına alındı.