Eski Merkez Bankası yöneticisinden enflasyon açıklaması: Üç haneyi görmek işten değil

İki ay önce Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama karar ile Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliği görevinden alınan Prof. Dr. Semih Tümen’den, enflasyona ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"ÜÇ HANEYİ GÖRMEK İŞTEN DEĞİL"

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Tümen, “Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler! Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil” dedi.

14 EKİM'DE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Semih Tümen, 2000 yılında ODTÜ Ekonomi’den mezun olmuş, 2002 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında uzman yardımcısı olarak göreve başlamış, 2011 yılına kadar çeşitli birimlerde görev yapmıştı.

Tümen, Mayıs 2021’de TCMB’ye başkan yardımcısı olarak atanmıştı.14 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alınmıştı.

ESKİ TÜİK BAŞKANI: RAKAMLARA BENDE İNANMIYORUM

TÜİK'in eski başkanlarından Birol Aydemir, açıklanan enflasyon verilerine ilişkin çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Aydemir açıklamasında, " TÜİK’in fiyatlarına ben dahil kimse inanmıyor. TÜİK’in inanmadığımız güvenmediğimiz enflasyon sepetindeki fiyatlar; o fiyatları verecek. Bu durumda TÜİK’in 'karışmıyorum' demesi bile daha iyi." ifadelerini kullandı.

